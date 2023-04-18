田中圭是家暴渣男！有村架純受夠了　《圓缺》跟目黑蓮談不倫戀

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有村架純在《月之圓缺》中飾演關鍵人物「琉璃」，她為了躲避充滿言語貶低、肢體暴力的婚姻關係，與還是大學生的目黑蓮相遇，2人在多次的巧合偶遇下拉近距離，讓即使有人妻身分的有村架純，情不自禁決定跟對方展開這段不被允許的禁忌愛戀。
面對要演出身處抑鬱環境又情緒複雜的角色，有村架純表示：「我認為這是非常困難的角色，閱讀原著時，覺得琉璃是個沒什麼情緒起伏的人物，好像看透一切而感到放棄。所以演出時，我覺得最好不要為每一幕賦予太多意義，以免變得太過陰鬱。」尤其她在片中面臨兩段感情，她對此表示：「我很喜歡跟三角（目黑蓮飾演角色）在一起時的氛圍，可以感受到純粹的治癒，同理來說，也讓我知道當我跟丈夫在一起時，面部表情會呈現出什麼樣的對比，這是很重要的事情。」
有村架純跟目黑蓮在片中有大量對手戲，目黑蓮也對她深表感謝：「她在最一開始時，就對我說：『我必須在極短時間內，透過角色跟你建立信任關係，還請多多指教！』這讓我印象非常深刻，而且她還引導了我很多，讓我覺得得救了。作為演員，我每天都被這些無數的引導給驚豔到。」
田中圭片中飾演有村架純的老公，起初帶著愛關注她，卻隨著故事推進逐漸黑化，成為句句嘲諷、瘋狂貶低，甚至暴力出手的「家暴渣男」。田中圭的破格演出讓他被觀眾罵翻，就連同劇組的大泉洋也表示：「這是我從來都沒看過的田中圭，很可怕耶！」大泉洋也盛讚田中圭這次的表現讓人印象深刻，田中圭才逐漸恢復信心。
面對這次「負評連連」的角色，田中圭表示自己也很生氣，甚至還親自道歉：「我所飾演的角色很不討喜，總是讓我想著『這臭小子』，但我還是很高興導演邀我來演出。這是我第一次跟有村小姐共事，她真的和想像中一樣出色，我也實在是很抱歉，要在片中做出這麼殘忍的事情。」他也向觀眾喊話：「請大家務必去戲院見證這個角色做了什麼，並一起為此發脾氣！拜託大家了！」《月之圓缺》4月21日在台上映。
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