人民幣可能取代美元成新霸主？外銀點出2大關鍵 還有很長路要走
美國及其盟國對俄羅斯的金融制裁，掀起部分國家展開「去美元化」行動，美國財長葉倫（Janet Yellen）日前受訪時也坦言，美國對俄羅斯等國祭出經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，受制裁國正尋求美元的替代貨幣。在美元霸權受到挑戰之下，市場也關注人民幣是否取代美元成新霸主？星展集團資深經濟學家馬鐵英今（18）日表示，人民幣要挑戰美元地位，還有很長的路要走，最大關鍵取決於中國資本帳是否完全開放及人民幣能否自由兌換。
記者顏真真／台北報導
馬鐵英認為，過去1年美元走強主要是美國升息，在利率走揚之下，美國對其他國家利差擴大，但隨著美國升息接近尾聲，預估第2季美元將呈現盤整走勢，美元指數將在100至110盤整，下半年可能出現美元溫和走軟。
至於下半年美元走弱，馬鐵英分析主要有2大原因，第一是利率上揚對消費、投資需求造成負面影響，經濟成長放緩，再來就是新興市場尤其中國下半年經濟復甦會更廣泛，中國經濟重啟，也帶動亞洲其他國經濟體包括貿易會明顯好轉，美國與新興市場經濟基本面下半年會有些分歧，美元就可能走軟，人民幣等新興亞幣貨幣則會走強。
對於美元有可能被取代嗎？馬鐵英表示，這過程仍非常漫長，而人民幣是否會挑戰美元霸權？即便人民幣兌全球支付結算比重越來越高，她覺得這也要漫長過程，因為還沒看到中國資本帳戶完全開放，也沒看到人民幣可完全自由兌換，這會抑制到投資者持有人民幣的意願。
因此，馬鐵英認為，人民幣要挑戰美元地位，還是有較長路要走，當然，這很大部分仍取決於中國資本帳戶是否開放及人民幣改革能否自由兌換。