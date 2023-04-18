特企／生麗國際集團號召全台夥伴齊心淨灘　為環境保護展現行動力

全方位專業美容保健領導品牌的生麗國際，首次舉辦海岸淨灘行動，現場有將近130位愛心大使熱情踴躍參與。海邊往往是民眾遊憩的熱門景點，但隨之而來的垃圾，便成為環境保護即將面臨的重大課題，更連帶造成海洋生物誤食垃圾而亡，為了守護環境與生態，你我就是海洋最強的後盾。
眾人在豔陽下通力合作，從隨處可見的寶特瓶、保麗龍、飲料罐、玻璃碎片等，到大型海洋廢棄物全都不放過，而遠處的垃圾便以接力方式節省來回奔走的時間，充分發揮團結精神。雖汗如雨下但無人喊累，直呼活動很有意義，同時也牽起人與海洋的連結。
生麗國際在台深耕21年，是全國前16大知名傳直銷專業品牌，早在成立之初便以「永續企業」理念一步一腳印穩健成長，全產品不使用過度包裝，環保可回收再利用，減少對環境的負擔，且每項產品皆具第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，人氣產品小紅帽6A高效鎖水防曬霜，更蟬聯「SNQ國家品質標章」最高榮譽獎項。
生麗國際集團不僅關心環境保護，亦致力創造一個友善的社會，2013年起便展開一系列公益行動，合作對象包括家扶基金會、勵馨基金會、台大兒童醫院、桃園市政府安家實物銀行等，至今累計捐款已逾新台幣7500萬元。推己及人的正向理念，讓生麗國際先後獲頒總統蔡英文「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀。秉持對自家產品的堅持及樂於關懷社會的心，生麗國際更榮獲2022年「國家品牌玉山獎 傑出企業」，品牌形象深受國家肯定。
生麗國際集團表示，公司不僅提供完善具系統性的創業平台，更將對社會與環境的關懷，以積極行動力落實於生活中。此次淨灘活動是打造企業遠景的重要指標，生麗國際將持續追求永續經營，用行動愛地球，讓下一代擁抱更美好的未來。
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