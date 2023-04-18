60歲黃安視網膜剝落！「半隻眼睛瞎掉」急回台開刀 休養病況曝光
60歲資深藝人黃安，長年旅居中國大陸，僅逢年過節或是需要看病就醫時才會特別回到台灣。怎料，黃安近期因為視網膜剝落，回到台灣就醫後才發現病況相當嚴重，所幸手術過程順利，但他必須忍受3個月的「半瞎狀態」，目前正在台灣休養中。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，黃安趁著清明節來到台灣放鬆旅遊，還時不時在微博上與大家分享生活，直到9日，黃安才透露自己左眼視網膜剝落的關係，必須開刀治療，也宣布微博暫時停止更新，「多久尚不可知，敬請期待我的早日歸來，想念你們。」
怎料，今（18）日黃安再度於微博PO文表示，「我的左眼視網膜脫落，接受治療很成功，但是仍然有3個月左右的時間處於半瞎的狀態」，而為了保護僅存的右眼，黃安決定停止閱讀，改用聽的來接受訊息。
雖然日子有些辛苦，不過黃安提到，「我變得非常認真聽人家說話，甚至可以聽出許多弦外之音，那些聲音是過去我不會去注意的。」他說，「謝謝我天生絕佳的聽力，現在60歲了，我依然可以輕鬆聽到隔壁三樓拉椅子的聲音，更別說欣賞自己喜愛的音樂。」最後他不僅感謝疾病，讓他更珍惜人生，也對粉絲們喊話：「老鐵們，你們都好嗎？很想念你們。」