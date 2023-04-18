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「抗旱、防汛」須同步進行　陳其邁：高雄供水沒問題

▲高雄市長陳其邁今天一大早就前往九曲工作站抗旱水井了解施工進度時表示，目前每天平均供應136萬噸水，高雄供水沒問題、請大家放心。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天一大早就前往九曲工作站抗旱水井了解施工進度時表示，目前每天平均供應136萬噸水，高雄供水沒問題、請大家放心。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市水情嚴峻，市長長陳其邁今(18)日一大早就前往九曲工作站抗旱水井了解施工進度，陳其邁表示，感謝水利局施工團隊能如期如質，提前於4月20日完成8口抗旱水井，每日供水3.5萬噸，補足川流量減少部分，目前每天平均供應136萬噸水，高雄供水沒問題、請大家放心。

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▲陳其邁也提及，今天市府召開防汛整備會議，盤點河道清淤及側溝，因為這種氣候的變化，所以現在一方面要抗旱，一方面也要防汛，就是要做好準備。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也提及，今天市府召開防汛整備會議，盤點河道清淤及側溝，因為這種氣候的變化，所以現在一方面要抗旱，一方面也要防汛，就是要做好準備。（圖／高市府提供）
陳其邁也提及，今天市府召開防汛整備會議，盤點河道清淤及側溝，因為這種氣候的變化，有時候沒雨，有時候大雨又來，所以現在一方面要抗旱，一方面也要防汛，就是要做好準備。

高市議會國民黨團總召陳美雅今天指出，缺水對民生衝擊大，各行各業都受影響，水荒乾旱，讓高雄已連續兩年苦於久旱不雨，挖水井、蓋再生水廠可提供更多水來源，但整體缺水困境仍無法解決，她認為高市府應提早部署，研議更好的水情政策。

陳其邁表示，開源節流，市府目前超前部署多元開發水資源。中長期做法也將參考專家意見，包括利用豐沛地下水資源，以補注地下水、洪水資源化方式，做在地滯洪，擴大地下水庫概念，更有效地增加水資源供應。並透過鄰近縣市的互相支援，進一步確保水資源充分供應。

另外，經擴建鳳山、臨海水資源中心及未來橋頭、楠梓再生水廠營運後，總計再生水產量將達每日21.5萬噸，而現有伏流水的設計容量已經達到80萬噸，並再推動荖濃溪伏流水每日10萬噸，透過地面水、伏流水、再生水及湖庫水等各水源聯合調度，強化本市抗旱韌性，穩定供應民生及產業用水。

水利局表示，氣象預報未來幾天有局部大雨機會，市府今天召開防汛整備會議，今年排水瓶頸段已清疏長度72公里，清淤淤土方9萬方，高屏溪疏濬土方量21萬方。另盤點各項水利建物與88座抽水站、18座滯洪池及587處水閘門之檢查工作及水患、土石流等災防演練。

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