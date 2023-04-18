「抗旱、防汛」須同步進行　陳其邁：高雄供水沒問題

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高市議會國民黨團總召陳美雅今天指出，缺水對民生衝擊大，各行各業都受影響，水荒乾旱，讓高雄已連續兩年苦於久旱不雨，挖水井、蓋再生水廠可提供更多水來源，但整體缺水困境仍無法解決，她認為高市府應提早部署，研議更好的水情政策。
陳其邁表示，開源節流，市府目前超前部署多元開發水資源。中長期做法也將參考專家意見，包括利用豐沛地下水資源，以補注地下水、洪水資源化方式，做在地滯洪，擴大地下水庫概念，更有效地增加水資源供應。並透過鄰近縣市的互相支援，進一步確保水資源充分供應。
另外，經擴建鳳山、臨海水資源中心及未來橋頭、楠梓再生水廠營運後，總計再生水產量將達每日21.5萬噸，而現有伏流水的設計容量已經達到80萬噸，並再推動荖濃溪伏流水每日10萬噸，透過地面水、伏流水、再生水及湖庫水等各水源聯合調度，強化本市抗旱韌性，穩定供應民生及產業用水。
水利局表示，氣象預報未來幾天有局部大雨機會，市府今天召開防汛整備會議，今年排水瓶頸段已清疏長度72公里，清淤淤土方9萬方，高屏溪疏濬土方量21萬方。另盤點各項水利建物與88座抽水站、18座滯洪池及587處水閘門之檢查工作及水患、土石流等災防演練。