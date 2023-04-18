澎恰恰被債主威脅鬧失蹤？好友著急 他報平安：繼續帶來歡笑
綜藝大哥澎恰恰自曝揹負5、6000萬元債務，開始轉型創業賣泡菜，並對外宣傳積極還債中，一切看似都往好的發展時，今（18）日卻無預警缺席公益活動，主辦單位宣稱他收到債主威脅訊息，為保人身安全，才會臨時選擇不現身，並出示與澎恰恰的對話截圖，不過，經紀人則否認此事，澎恰恰也在臉書發文感謝粉絲支持，讓外界看得一頭霧水。
記者江芷稜/綜合報導
澎恰恰對債務的說詞反反覆覆，繼前年的2.4億元台幣，在百億金主林秉文協助下，還到只剩1500萬元，近日又改口因錢莊高利息暴增為5,000萬元。活動主辦單位張文正出示對話截圖，指澎恰恰提到要暫緩出席記者會，「我已經被逼到邊緣，暫緩，現在我被逼到很慘，不要問我為什麼，請原諒我面對太多...幫我、要保護我就請幫我。」他還透露有債主要到《超級夜總會》的錄製現場圍堵澎恰恰，情況令人擔憂。
不過，澎恰恰經紀人回覆媒體，他僅是身體疲累暫時請假，沒有被威脅一事，「目前債主態度都是平和的，如果有威脅就報警了，我們也不會躲起來，一直以來都正面解決問題，澎哥現在也很努力在做」。澎恰恰稍後也在臉書上發布文章感謝網紅「超認真少年」捧場買泡菜，看到年輕人挺自己，覺得非常感動。
澎恰恰說，過去的作品《鐵獅玉玲瓏》受到年輕人歡迎，能帶給大家歡笑，自己看了很開心，也希望跟年輕人學習創業和拍片，「我都還記得當年第一次上台要表演時，我什麼都沒想，下了台之後才感覺到緊張，那時候我剛上電視表演，雖然只是個小角色，叫鐵牛，我媽跟大哥守在電視前看著我的第一次演出，媽媽常跟朋友說『阿燦在電視內底』」，未來也會賣泡菜繼續給大家帶來歡笑，語氣中看不出被威脅的訊息，讓粉絲們終於放下心，鼓勵他繼續加油，一定會有還清債務的一天。