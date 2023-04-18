《偶像大師 百萬人演唱會！》單獨演唱會將於 4/22、23 登場！

2013 年以《偶像大師》系列的社群遊戲之姿問世，於 2017 年 6 月推出手機遊戲《偶像大師 百萬人演唱會！ 劇場時光》 （簡稱：劇場時光）。 本作以「765 藝能演唱會劇場」為舞台，玩家將以製作人身分，培育「765 MILLION ALLSTARS」的 52 位偶像！
為歡慶《偶像大師 百萬人演唱會！》迎來10週年，共計4幕的巡迴公演，「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR」隆重推出！開幕公演「Act-1 H@PPY 4 YOU!」將在埼玉超級競技場揭幕。敬請享受由MILLION STARS的偶像們帶來的H@PPY演出！
本次公演將可於全球20個國家及地區線上收看，邀請全球各地的製作人一同共襄盛舉。線上門票現正於Stagecrowd熱賣中。敬請務必來觀賞《偶像大師 百萬人演唱會！》的紀念公演！
我是廣告 請繼續往下閱讀
Stagecrowd
演出時間
2023年4月22日（六）16:00 (JST)開放入場／ 17:30 (JST)開演
2023年4月23日（日）16:00 (JST)開放入場／ 17:30 (JST)開演
可收看國家及地區
英國／德國／西班牙／法國／義大利／韓國／台灣／香港／澳門／泰國／馬來西亞／新加坡／加拿大／美國／墨西哥／澳洲／紐西蘭／秘魯／巴西
線上門票
販售期間：2023年4月10日（一）12:00 (JST)～5月1日（一）12:00 (JST)
購票網址（Stagecrowd）：https://intl.stagecrowd.live/9880265382/
回顧影片可收看期間（DAY1/DAY2共通）：2023年4月24日（一）18:00 (JST)～5月1日（一）23:59 (JST)
線上門票價格：單日券 各6,000日圓／兩日套票 12,000日圓
票價將依當地匯率換算。
僅接受信用卡付款。
公演時程等內容可能未經預告逕行變更。
依據實際公演情況，結束時間可能大幅更動，恕不告知具體結束時間。