NEXON新作《HIT2》展開事前預約 同步釋出嶄新世界觀
由NEXON發行，NEXON Games所開發的MMORPG新作《HIT2》，於今日(18日)在台港澳正式展開事前預約活動！延續系列作《HIT：英雄之戰》世界觀，這次將在艾爾特拉大陸上，與英雄們一同展開全新的冒險旅途，以及挑戰更為史詩壯闊的熱血攻城戰！
本報訊
玩家本次冒險的舞台將會在艾爾特拉這塊大陸之上，多樣化風貌的城鎮與地形非常推薦玩家深度旅行。從玩家們一開始踏上的地區「特拉加德」說起，這塊有著美麗海岸與雄偉的階梯岩石山脈，是準備踏上旅程的冒險者們最能快速累積經驗的地方。若是想要探訪精靈的故鄉，「特里亞」地區則適合有著基礎經驗與裝備的冒險者們前來，這裡的壯闊大樹與神秘的氣氛是僅存的精靈所維繫的最後家園，也因為過去曾遭受的迫害使得現居此處的精靈並不歡迎外來種族，因此沒有三兩實力的冒險者們請小心。而最終冒險家們都將來到「安葛羅斯」這塊茂密的森林區域，由於曾是六翼天使降臨之處，因此這塊受到女神祝福之地的居民有著虔誠的信仰，以及擁有富庶的資源而生活著。無奈有某天有著「女神之瞳」的湖水不明原因的紅化後，這塊區域便成為貪婪冒險家們爭相掠奪之處，也因為殘留的女神之力而吸引了更多強悍的怪物在此逗留，此處將會是新進冒險家們最有挑戰性的區域。
在艾爾特拉大陸上不同特色及風貌的區域中，也存在著不一樣的古代大型地城遺跡，除了令人嚮往的優秀裝備或製作材料之外，相對的也存在者與之價值相符的各種怪物。它們分別是六翼天使曾獲女神啟示之處的「啟示之塔」、過去為六翼天使藏身處並有著強大魔力的「黎明殿堂」、存在於歷經昏灰之日的毀滅而破碎成浮游之島上的「悲嘆聖地」，以及被一群信仰著末日救贖的瘋狂信徒所霸佔著的「殉教者之森」。立刻前往四大地城遺跡上成就自己的強大吧！配合著艾爾特拉大陸的各種美麗與奇幻的地貌，遊戲中也有著「探險手冊」指引著玩家前往各處秘境，藉由完成擊敗該處的各種怪物的目標，來獲得自身能力的永久加成，不妨在旅行之際也順手完成這項任務。
配合著本次的事前預約活動，官方也準備了遊戲裝備及各種增益祝福等各種獎勵，讓準冒險者們在踏上《HIT2》之際得以更順遂的面對未知挑戰！不只遊戲內的虛寶獎勵，只要現在參加事前預約並在官方粉絲團指定貼文留言分享，iphone 14 pro、SAMSUNG Galaxy S23+都等著你抽！《HIT2》目前預計於今年上半年推出，還有更多的遊戲內容以及相關新聞將會陸續曝光，再請玩家們持續關注官方網站與新聞，準備享受《HIT2》所帶來的全新MMORPG風貌！
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