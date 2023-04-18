ANA認賠了！越南官網驚見超便宜BUG票 「20萬頭等艙賣3萬」
全日本空輸公司（ANA）昨（17）日晚間在越南的官網上意外出現大量BUG票，甚至出現「雅加達飛洛杉磯來回」價值20多萬台幣的頭等艙機票，竟然只賣3.3萬元，BUG票吸引許多民眾購票，對此，ANA今（18）日也在官網公告「認賠」，但是不能更改退費。
記者潘毅/綜合報導
臉書《台灣航空福利社》17日在粉專上披露，從全日空（ANA）越南官網進入就能看到好幾種機票出現BUG價，例如雅加達飛往紐約來回只賣VND8,318,000(NT$10,980)、雅加達出發往洛杉磯僅要價 VND11,636,000(NT$15,355)等等，出發時間坐落在今年9月至明年3月。
消息曝光後引發熱議，連機票達人「布萊N」也在臉書上透露，自己有買到飛往哥倫比亞波哥大，是頭等艙來回竟只要4萬4台幣；另外一位旅遊專家《老田鬧著玩》也驚訝表示，這波ANA越南官網出現BUG票是機票界大事「竟然還能找到 頭等艙 2540萬越南盾的價錢，相當於台幣3萬3！雖然這張機票只有成田到洛杉磯這段來回是頭等艙，但各位，這可是ANA的越洋頭等艙啊！價值至少二十多萬新台幣呀！」
而稍早ANA全日空的官網也發出公告，表示昨（17）日下午越南官網系統出現問題，已經著手解決中，目前越南官網皆被導向日本官網，購票暫以日圓計價，而昨日在越南官網上預訂機票依然有效，但「不能更改、不能退款，也不能購買任何附加服務」。