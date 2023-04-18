崑山科大蟬聯遠見USR生態共好組楷模獎 唯一獲獎私立科大

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崑大獲獎計畫由學術副校長暨工程學院院長周煥銘擔任計畫主持人，回溯工程學院辦理教育部大學社會責任實踐計畫歷程，自98年八八水災協助永康工業區服務中心修繕污水處理廠，已連續13年以上協助工業區持續解決空污、廢水及節電議題並擴展至國際越南夥伴學校，未來更進一步將「擴散場域需求」、「培育跨域人才」、「緊密夥伴鏈結」及「特色永續循環」等項目，實踐全球永續發展目標。
周煥銘指出， 2022年10月計畫實踐團隊參訪越南胡志明市科技師範大學踏查太陽能光電場域，與越南師生交流回饋獲益良多、視察場域運作情形良好，同時拜會駐胡志明市台北經濟文化辦事處的陳和賢參事、越南台商總會等，討論更多合作項目。團隊也實際踏查越南台商鴻福製革有限公司驗收廢水改善成果，持續解決空污、節水、節電等問題，加強教材專業性以培育學生實務能力，並將專業綠色知識轉化成科普教材，擴散中小學並與社區互動，相關技術成果更拓展至鄰近工業區與推展連結國際。
崑大校長李天祥表示，該校致力於將校務治理支持大學社會責任(USR)及培育在地人才列為發展重點項目，聚焦於解決大台南地方環境永續、產業創生、人才就業及文化保存與創新等議題解決，如永康工業區之空污監測、污水分析與節能檢測等評估。崑大連續2022及2023兩年榮獲《遠見》USR大學社會責任獎計畫，可見在友善社區及環境已經建立口碑，許多社區及公司指名與校方合作，建立永續品牌的效益。