雲嘉南分署聽障國手林哲瑩身障技能競賽中奪銀

素有身障技能奧運之稱的國際展能節職業技能競賽17日在台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮，由賴清德副總統親臨現場頒獎，其中由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的海報設計職類國手林哲瑩，在本屆身障技能競賽中勇奪銀牌，證明只要有努力，就一定可以排除所有困難。
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林哲瑩說，「壓力就是我進步的關鍵」，因為先天聽障無法透過口語表達及獲得資訊，備賽初期僅能透過比手畫腳方式與南分署培訓老師謝盛發溝通，後因疫情及工作影響無法實體培訓，謝盛發老師就運用視訊軟體及搭配手語翻譯員協助，建立溝通無障礙學習環境，讓他可以全力學習備賽，終於在國際的舞台展現自己的努力成果，一舉奪得海報設計職類銀牌。
雲嘉南分署長劉邦棟說，每位選手榮譽的背後，都是無數汗水的堆疊，並讚揚哲瑩雖處在寂靜的世界，但透過不斷挑戰自我、勇往向前，終修編設計出璀璨的人生篇幅；南分署除培育技能選手外，也致力協助待業者習得技能進入職場，近期開辦了電腦數值控制機械、自媒體行銷設計及氬氣鎢極電銲等短期職前班，不僅免訓練費用外，符合15-29歲青年參訓還可申請每月最高8千元的學習獎勵金，鼓勵待業民眾踴躍報名，課程資訊請上雲嘉南分署官網https://yct168.wda.gov.tw查詢。