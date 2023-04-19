今日最聚焦／金價有望衝2100美元 專家建議等這訊號再承接
在美元走弱及歐美經濟籠罩衰退陰霾，國際金價每盎司已突破2000美元，不僅是俄烏戰爭爆發以來首見，也逼近2020年8月所創下的2075美元新高紀錄，投資人也關心此時還可以進場投資黃金嗎？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，隨著美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，市場焦點轉向銀行業危機及經濟衰退風險，預期黃金避險特性再度受到市場青睞，未來12個月金價有望上看每盎司2100美元，可留意市場避險氣氛減弱，金價拉回再進場布局配置。
記者顏真真／台北報導
劉家豪指出，之前金價沒往上走是因為美國聯準會（Fed）升息，利率走高之後，持有黃金因為沒有孳息，相對機會成本提高。如今，隨著美國升息利率見頂，甚至不排除今年下半年或明年初聯準會轉向降息，黃金持有的機會成本也會明顯降低，並支撐金價走揚。
當然，對黃金來說，最重要的支撐因素還是美元走弱。劉家豪說，由於預期今年美元將震盪走低，再加上經濟衰退疑慮及地緣政治衝突，也讓現階段黃金發揮避險特色。
不僅如此，劉家豪認為，在美國利率看起來似乎已接近見頂狀況，投資人焦點也逐漸轉向不論對金融市場穩定，或者對後續經濟衰退的疑慮，也更彰顯出黃金的市場避險特性，而且預期黃金價格未來12個月目標價會來到每盎司2100美元。
至於金價已突破2千美元，此時還適合投資布局嗎？劉家豪說，以目前來講，金價已普遍落在每盎司2000美元之上，與目標價2100美元相差無幾，但若美元持續走弱，黃金配置需求還是會在，黃金仍具吸引力。因此，他建議，可留意若市場避險氛圍有稍弱的時候，可趁金價拉回，再重新做一些布局配置。