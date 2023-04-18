內門山林火災延燒６天 高市府：山林救災安全為第一優先
高雄市內門區山林火災延燒6天，高雄市政府為此特別成立森林火災成立應變中心，並由市長陳其邁坐鎮指揮所，消防局檢討這次滅火行動今(18)日表示，這次是高雄規模最大的山林火災，肇因為久旱高溫不雨、林下極度乾燥外。也強調，這次山林救災以安全為第一優先，絕無隱瞞因公受傷的情事。
記者郭凱杰／高雄報導
鄰近火災現場的陸軍第八軍團指揮部除感謝高雄市消防局與民眾共同協力救外，也特別與消防局及林務局共同應處，經軍方與消防單位研商後，以彈庫安全與人民安危為首要考量，遂採取積極滅火作為。陸軍第八軍團也認為，在軍方與消防單位建立非常良好的通聯與合作機制，終能成為守護鄉親的可靠力量。
這次山林火災燃燒面積284公頃，防護面積更逾800公頃，是「久旱高溫不雨、林下極度乾燥所致」，因火勢迅速擴散，加上地勢高低起伏，多處火點無道路可達，加上山區風勢強勁多變，平均風速4級，最大陣風6級，飛火四散，部分延燒區域更危及國軍營區、民宅及農作物，才導致救災部署困難。
高雄市消防局表示，因火災幅員廣大且變化劇烈，且距離陸軍八軍團田單營區外圍僅800公尺，因此竹林失火戰術部署採「攻守兼具、動態調整」滅火策略，以天然屏障或產業道路預布人車防火線，並利用高壓水線在稜線周邊防止延燒、以重機械開闢防火巷圍堵、運用空拍機與熱顯像儀，提供空中投水熱點，由空勤總隊、國軍航空特戰指揮部直升機投水灌救，並在安全前提下，由人員以背負式水袋、架設水線直接滅火。
不過，針對外界質疑高雄市消防局更動員市區消防分隊人車上山滅火是「調度誇張」，要是鬧區又發生事故，恐人力不足。消防局也表示，派遣原則均針對災害規模及類型「適當調度」，必要時跨分隊、跨大隊、跨縣市支援，才能把握時機、集中救援戰力，有效控制災情。消防局也反駁說，雖調度市區分隊，也以1分隊僅支援1車2人，萬一支援隊轄區發生火警，會同步派遺鄰近單位人車支援，也是考量現場人員深入火點多日，體力超負荷，需要輪替來保護救災人員安全外。也強調，這次山林救災以安全為第一優先，絕無隱瞞因公受傷的情事。