印度首家蘋果實體店開幕！庫克稱看好印度市場　果粉興奮排隊自拍

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礙於印度政府規定蘋果等國外零售商必須與本土供應商，至少在當地採購30%的原物料才能在印度開設店面，直到2019年才放寬相關投資規定，蘋果公司直到2020年才於印度推出線上商城，又因為疫情的打斷，原計2021年推出的實體店面開幕計劃再度拖延至今。
儘管印度只有少數人負擔得起相對昂貴的蘋果手機，但已經有不少消費者打算在蘋果實體店面開幕後升級成更新款的機型。根據市調機構「Counterpoint」資訊，印度智慧手機市場當中，蘋果仍落後於小米和三星這兩個主導品牌，其市佔率僅約3%。不過該機構分析師指出，蘋果2019年市占率僅達1%，今年過後可能會超過5%。
作為蘋果離開中國後的新製造基地，印度的地位逐漸崛起，出現嚴重供應鏈問題的主要生產基地中國有不少幹部或主管被外派至當地招募員工，印度商工部長高耶爾（Piyush Goyal）今年1月也指出，蘋果希望加重在印度的生產比例，目標由目前5%至7%之間的比重，增加至25%。
報導也引述知情人士說法，指出蘋果今年秋季起可能會嘗試同時在印度和中國同時生產下一代iPhone，這將會是蘋果首次在這兩個國家同步生產，若供應商持續積極擴產，樂觀來看蘋果可能到了2025年，會有1/4 的iPhone都在印度組裝。