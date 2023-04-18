蘋果在印度營收增5成、逾1800億　孟買、新德里開設專賣店

印度首家蘋果實體店開幕！庫克稱看好印度市場　果粉興奮排隊自拍

▲蘋果看好印度市場，今（18）在孟買正式開幕當地首家實體店面，執行長庫克更親臨現場吸引大批果粉排隊合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果看好印度市場，今（18）在孟買正式開幕當地首家實體店面，執行長庫克更親臨現場吸引大批果粉排隊合影。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

印度成為全球成長最快的智慧手機市場，蘋果首家直營實體店也在今（18）於孟買正式開幕。蘋果執行長庫克（Tim Cook）也親自到場舉行開幕儀式，突顯了印度市場的重要性外，也外傳他本周將會見印度總理莫迪。

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蘋果（Apple Inc.）17日在印度第一大城孟買開設第一家專賣店，第二家也將於20日在首都新德里的購物中心落成。根據《彭博》報導，孟買實體店座落於印度首富穆克什（Mukesh Ambani）旗下的百貨商場內，當地位處繁忙的金融和商業區，開幕當天舉行了一場閉門活動，邀請當地知名3C部落客、分析師與記者等，當晚則有許多影視圈明星出席與庫克會面，開幕活動則是以印度當地特色音樂及民俗舞蹈表演為號召。

▲蘋果看好印度市場，展現轉向「印度製造」的決心。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度的蘋果粉絲齊聚孟買實體店，與執行長庫克自拍。（圖／美聯社／達志影像）
礙於印度政府規定蘋果等國外零售商必須與本土供應商，至少在當地採購30%的原物料才能在印度開設店面，直到2019年才放寬相關投資規定，蘋果公司直到2020年才於印度推出線上商城，又因為疫情的打斷，原計2021年推出的實體店面開幕計劃再度拖延至今。

儘管印度只有少數人負擔得起相對昂貴的蘋果手機，但已經有不少消費者打算在蘋果實體店面開幕後升級成更新款的機型。根據市調機構「Counterpoint」資訊，印度智慧手機市場當中，蘋果仍落後於小米和三星這兩個主導品牌，其市佔率僅約3%。不過該機構分析師指出，蘋果2019年市占率僅達1%，今年過後可能會超過5%。

作為蘋果離開中國後的新製造基地，印度的地位逐漸崛起，出現嚴重供應鏈問題的主要生產基地中國有不少幹部或主管被外派至當地招募員工，印度商工部長高耶爾（Piyush Goyal）今年1月也指出，蘋果希望加重在印度的生產比例，目標由目前5%至7%之間的比重，增加至25%。

報導也引述知情人士說法，指出蘋果今年秋季起可能會嘗試同時在印度和中國同時生產下一代iPhone，這將會是蘋果首次在這兩個國家同步生產，若供應商持續積極擴產，樂觀來看蘋果可能到了2025年，會有1/4 的iPhone都在印度組裝。
 

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