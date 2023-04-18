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國軍高層異動！梅家樹接參謀總長、徐衍璞接軍備副部長

▲梅家樹接任國防部參謀總長。(圖／NOWnews資料照)
▲梅家樹接任國防部參謀總長。(圖／NOWnews資料照)

記者呂炯昌／台北報導

國防部今（18）日表示，奉蔡英文總統核定，國軍上將職務調整，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將；總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長王信龍上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任；陸軍司令部上將司令由陸軍司令部副司令鍾樹明中將調任，同時晉任陸軍二級上將。前述調任案，均以112年5月1日生效

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國防部指出，參謀本部副參謀總長唐華中將為海軍官校75年班、戰院93年班，曾任作計室助理次長、海軍教準部指揮官、國防大學副校長、海軍司令部副司令等職務，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令部上將司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動海軍各項建軍備戰工作。

國防部表示，陸軍司令部副司令鍾樹明中將為陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作計室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛室侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務，學、經歷完整。任現職期間，指導陸軍各項戰演訓任務與後備戰力提升等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任陸軍司令部上將司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動陸軍各項建軍備戰工作。

▲敦睦艦隊召回集合地點惹議，副參謀總長兼執行官徐衍璞上將為思慮不周致歉。（圖／記者呂炯昌攝, 2020.4.23）
▲徐衍璞上將接任國防部軍備副部長。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲國軍高層將領異動，梅家樹接參謀總長、徐衍璞接軍備副部長。(圖／國防部提供)
▲國軍高層將領異動，梅家樹接參謀總長、徐衍璞接軍備副部長。(圖／國防部提供)

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