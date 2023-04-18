禾浩辰追妹不嫌累！台南跑到高雄長征5小時「結局超展開」
陽光男星禾浩辰擔任「2023國家地理路跑」環保大使，今（18）日出席第9屆「2023國家地理路跑—為永續而跑」記者會，他表示屆時也會參加4月23日舉辦的「2023國家地理路跑」4K賽程，並透露大學時期一段「環保求愛」的故事，當時的禾浩辰為了追求女生，從台南跑到高雄長達5小時，可惜結果不理想。
記者黃雅琪/台北報導
禾浩辰透露，年輕時曾經有一段「環保求愛」的純愛故事，大學時期因為球隊朋友介紹，認識一個在高雄讀大學的女生，多次相處後想跟對方進一步交往，禾浩辰決定從台南一路跑到高雄，邊跑邊傳達愛意。於是禾浩辰找了2名好友騎著機車用手機錄下跑步過程，凌晨12點從台南出發，一開始大家都很熱血，沒想到跑了40分鐘後大概10公里，3人已經累到眼神死，禾浩辰中途還跑到腳抽筋，最後跑到早上5點才抵達。禾浩辰笑說：「這種經驗1次就夠了，不要再來第2次。」雖然結局不理想，但他仍自我安慰：「只能說年輕時期的夢想，多少總會有一些遺憾。」
現年32歲的禾浩辰表示，目前單身希望把精力放在工作上，但又曖昧說道：「一直都有很多朋友的！」他認為自己與異性需要相處一段時間後，感覺聊得來、合適才會展開追求，禾浩辰坦言過去也有不錯的對象，但最後總會因為工作忙碌轉淡，就像心電圖一樣，從原本有高低起伏最後變成一直線。他說家人不會催婚，反而比較擔心他的身體狀況。