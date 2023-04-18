挺侯派著急！郭台銘高調拚2024提名　侯友宜遲未表態恐成變數

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對比侯友宜的低調，郭台銘近日接連訪問美國、日本，與政界、商界高層會面，展現國際人脈。從日本返台後大陣仗召開記者會，提出「三個自信」訴求中間選民，記者會前還高唱國歌、宣讀國父遺囑，被解讀鎖定深藍選民，做足準備。
在郭台銘已經走訪美國、日本後，侯友宜將率團訪問新加坡，雖是城市交流，但也被賦予為2024大選暖身的意味。
面對郭台銘高調衝刺，侯友宜的不表態是否無助民調提升，黨內人士指出，目前藍軍內部的總統提名態勢來到第二階段，幾乎是進入了心照不宣的「無形初選」，從郭台銘4月5日返台記者會宣布參選開始，由於起手式穩健漂亮，近期民調雖然侯依然維持領先，但也顯示出郭升侯降的態勢。
但黨內知情人士說，國民黨這次總統人選採徵召制，所以民調不會是唯一的參考標準，還要看藍營縣市首長、黨籍立委的態度與意見，據他的了解，目前藍營縣市長以及藍委，支持侯友宜者多。
不願具名的挺侯派立委說，侯友宜是國民黨最強母雞，且侯友宜也已喊出勇往直前、捨我其誰，態度已非常明確，希望黨中央能盡快徵召，不宜再拖延下去；同時也質疑，郭台銘今天喊話希望再給他30天時間論述，這像是在向黨中央下指導棋，但為何國民黨還要再等30天。
黨務人士指出，國民黨在總統提名分三階段，第一階段黨內整合屬侯友宜最強，這毋庸置疑，但進入第二階段的泛藍整合，所以郭台銘也確定被納入考量，也因此，郭台銘是否具備黨籍，已不是重點，若最終郭台銘在民調以及整合非綠陣營的能力勝出，在徵召的同時就會賦予黨員資格。
黨務人士說，在不確定侯、郭誰的勝選機會最高的情況下，現階段就是希望這2人可以繼續各自爭取、團結支持者，待適當時機，就會展開民調；由於黨中央規劃的提名第三階段，是要能團結非綠陣營，所以是否具備整合非綠的能力，也將成為參考的指標。
黨內人士表示，國民黨遲未決定徵召時程，不啟動民調比拚，並不是要刻意拖延，是主要候選人希望不要太早啟動，呼籲支持者能夠體諒主要候選人的考量。（編輯：楊凱翔）1120418