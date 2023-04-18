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人物／「海軍阿信」梅家樹接參謀總長　任勞任怨、危機處理能力佳

▲ 梅家樹年僅60歲就接參謀總長，可見蔡英文對他的器重。何哲欣攝
▲ 梅家樹年僅60歲就接參謀總長，可見蔡英文對他的器重。何哲欣攝

記者何哲欣／台北報導

國防部今（18）日表示，奉蔡英文總統核定，海軍司令梅家樹調任參謀總長，梅家樹是海軍出身，軍旅歷練豐富，且過去常在海軍「出大包」時出面危機處理，溝通協調能力佳，能力與人和兼具，而梅家樹是總統蔡英文任內核定的7名參謀總長中，第3位海軍參謀總長，可見蔡英文對海軍的偏好，而相較過去幾位參謀總長，年滿64歲後還屆齡延任，梅家樹今年僅60歲就出任參謀總長，更可見蔡英文對梅家樹的器重。

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梅家樹畢業於海軍官校74年班，為水面艦軍官，軍旅經歷豐富，曾任基隆號驅逐艦艦長、管轄基隆級驅逐艦的261戰隊長（現併入168艦隊）、掌管成功級巡防艦的146艦隊長，2010年率敦睦艦隊遠赴太平洋友邦，2016年元月晉任中將，為國軍當時最年輕的中將，並先後擔任海軍參謀長、軍備局長、國防部常務次長、海軍副司令、副參謀總長等重要軍職。

2016年7月，海軍發生雄三飛彈誤射事件，海軍金江號巡邏艦船上雄風三型飛彈，遭誤觸升空，貫穿「翔利昇」號漁船並貫穿駕駛艙，船長黃文忠頭部重傷當場死亡，另有三人遭到濺射的金屬碎塊打中受傷。時任海軍參謀長的梅家樹接連舉行記者會對外說明狀況，此後梅家樹逐漸為外界熟知，頻繁出現在媒體螢光幕前。

該年年底，梅家樹轉任軍備局長，但又因慶富獵雷艦發生弊案，行政院列出國防部五大缺失，合計全部共有28人次遭懲處，扣除重複名單後，23人被懲處，其中現任軍備局長梅家樹，曾任海軍參謀長，就被記過懲處3次。當時梅家樹自己遭受處分，卻仍肩負起對外說明與釋疑的角色，即使一度傳出身體出狀況，但他仍坦然面對外界質疑。

到了2020年新冠肺炎剛爆發之際，海軍敦睦艦隊官兵出現群聚感染，但卻未積極防疫，同艦隊700人在4月15日下船後返回社區，到處趴趴走，挨批防疫破口，時任海軍副司令的梅家樹，親赴中央流行疫情指揮中心說明事件經過，更是當時國軍首位位群聚事件公開致歉的將領。

梅家樹在海軍出事時總是努力出面滅火善後，個性任勞任怨，被戲稱是「海軍阿信」，但也正因他的應對進退深獲好評，能力頗獲肯定，2009年1月1日才晉升少將，2016年1月1日晉升中將，2021年7月1日晉升二級上將，升官速度快、官運奇佳，如今再升任參謀總長，未來也將持續扮演捍衛海疆的重要角色，肩負潛艦國造的重責大任。

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