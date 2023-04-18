英網安首長：中國欲科技主宰全球　西方不可自滿

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卡麥隆的用詞貼近英國政府於3月中旬發布、相當於施政方針的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）。2023年版IR（IR23）提到，「在中國共產黨領導下」，中國對英國構成「劃時代」及「體制性」挑戰（systemic challenge），影響英國「幾乎所有政策領域」以及一般民眾生活。
此外，IR23指出，中共的目標是打造以中國為中心、對中共威權體制有利的國際秩序，且中共的企圖越來越昭然若揭。
卡麥隆2020年10月接任NCSC首長。她當時即示警，英國必須對中國有清醒的認知；中國在科技領域的野心和日益茁壯的實力構成「未來10年最重大地緣政治變化之一」。
英國主辦的網路科技與安全國際會議CyberUK今天在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）登場並持續至20日，匯集各國政府官員和相關產業人士，卡麥隆將出席致詞。
根據英國「泰晤士報」（The Times）事先取得的演說內容，卡麥隆將在會議上示警，中方已劃定幾個對中國未來國家安全至關重要的既有及新興科技，且中國有野心扮演制定全球科技標準的領導力量。西方必須明確認知到，中國將利用自身科技力量尋求主導全球事務。
另一方面，「泰晤士報」近日報導，儘管在歐洲大陸，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭未熄，英國軍方在印太區域強化部署的決心未變，且已就首度在印太區域常態部署31型（Type 31）巡防艦與官方展開討論。
報導援引一名軍方消息來源指出，有鑑於在烏克蘭的情勢發展，俄羅斯被「掏空」是遲早的事；相較之下，世界未來的關鍵在亞洲，英國「必須維持在太平洋的存在，以避免中國作出像侵略台灣這樣荒謬的事」。
英國早在2021年即預告計畫在印太區域常態部署31型巡防艦。
2021年9月，英國軍方首次在印太區域展開常態部署，動用皇家海軍兩艘「河級」（River class）巡邏艦：「添馬艦」（HMS Tamar）與「史佩艦」（HMS Spey），為期至少5年。約一個月後，也就是2021年10月，英國海軍預告，性能及打擊能力更優越的31型巡防艦將接續執行類似任務。
2022年8月，英國政府在「國家海洋安全戰略」（National Strategy for Maritime Security）透露，擬於2030年以前展開31型巡防艦在印太區域的常態部署。
2022年10月，「添馬艦」指揮官史密斯（Teilo Elliot-Smith）指出，未來10至15年在印太區域發生的事件將形塑未來一世紀的世界，研判英國未來會派遣更多性能優越的艦艇至相關水域。
史密斯並提到，英國海軍在印太區域進行常態部署，目標包括與區域成員建立信任關係以及協助應對中國的灰色地帶與影響力活動。（編輯：馮昭）1120418