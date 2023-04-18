74歲李炳輝拚了！「燦笑簽新車」大玩地獄哏 親邀蕭煌奇一起車聚
金曲歌王蕭煌奇，是台灣知名的盲人歌手，個性樂觀的他，日前就分享自己簽新車的照片，大開自己地獄哏玩笑，沒想到竟然還釣出另一位國寶級盲人歌手李炳輝的留言，還說要約蕭煌奇車聚，稍早，李炳輝還真的曬出簽新車的照片，讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿/綜合報導
蕭煌奇17日在臉書分享：「來牽新車…誰要當我第一個乘客呢？」只見他戴著招牌墨鏡，一隻手抓著方向盤，有模有樣地坐在駕駛座，還帥氣靠在車窗旁，照片立刻掀起網友們熱烈討論。怎料，國寶級歌手李炳輝竟然跑來留言：「蕭老師約車聚！」再度讓網友們笑瘋。
正當大家懷疑是不是網友惡搞的時候，李炳輝還真的在臉書粉專上PO出照片，並喊話蕭煌奇：「一直有個夢想！誰要跟我跑山！一生一次蕭老師車聚！」大家紛紛笑翻，「太好笑了！頂上去讓他們車聚」、「應該會大排長龍」、「我也想要參加」、「2023最可愛的聚會」、「車聚地是淡水嗎？」
據悉，現年74歲的李炳輝，近年來仍持續在淡水市場或街頭表演賣唱來維持生計，憔悴的模樣讓大家相當心疼，如今，李炳輝特別請老婆「雅惠姐」協助開設臉書粉絲團，還在簡介上寫下：「希望有工作都可以聯繫我！」顯然對表演的熱忱完全不減。