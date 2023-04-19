專訪／曾敬驊拍片揣摩姐姐心境 坦言：醫護人員更難接受病人離世
電影《疫起》劇情取材自20年前的SARS封院事件，描述因病毒而受困在醫院的醫護、病患、家屬等人，陷入未知的恐懼當中而展現出不同的人性面貌，本片同時也是2023金馬奇幻影展開幕片。主演項婕如與曾敬驊接受《NOWnews今日新聞》專訪，曾敬驊透露親姐姐就是護理師，他認為：「他們更難接受病人離開。」
記者黃雅琪/台北報導
年僅23、25歲的項婕如與曾敬驊在《疫起》演出醫護戀人，分別飾演實習醫生李心妍、護理師安泰河，為了呈現出經歷過921大地震、SARS和平醫院封院事件做足功課，在拍攝前閱讀大量紀錄片、新聞報導，項婕如更為了符合醫師忙碌的形象，將及肩長髮剪成小男生短髮，本來就很瘦的她還特別增肌減脂，減重2至3公斤來符合角色。
曾敬驊在片中演出護理師，巧合的是親人也都從事相關行業，曾敬驊透露親姐姐擔任護理師多年，將所有照顧的病患視為家人，姐姐了解患者的所有喜好回家也會與他分享故事，就像曾敬驊片中的角色一樣：「我會覺得護理師對我來講，他們更難接受病人離開或是沒把這個人救起來，在住院期間會和病人建立情感關係，看到（病患）離開時我姐其實很難過。」
項婕如不僅家人從事醫護人員，她本身也畢業於康寧護專嬰幼兒保育科，所以在成長過程中對於醫療體系有一定的認識，項婕如笑說：「不會掛錯科！」巧合的是在《疫起》也詮釋勇敢對抗病毒的實習醫師，她透露自己其實很害怕打針，好險過去就診時遇到的護理師都對她很溫柔。談到片中遠距離戀愛情節，項婕如認為自己談戀愛都會以3至10年起跳：「所以遠距離戀愛對我來說不是問題，但前提是要有感情基礎，我才能去接受。」《疫起》現正熱映中。