台海危機　印度前外交部次長籲政府及早擬定對策

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卡內基國際和平基金會印度分會網站17日刊出顧凱傑的文章。文中說，美國與中國在西太平洋地區的對抗逐日加劇，恐將持續很長的時間，而台灣是最有可能的衝突爆發點。
顧凱傑指出，台海一旦爆發衝突，所引發的地緣政治及地緣經濟衝擊，將遠大於烏克蘭戰事，台灣海峽任何形式的緊張，也將會衝擊印度的經濟與安全利益。
他警告，經濟上，印度對外貿易、供應鏈都會受到影響，印度經濟甚至可能倒退數年；安全上，北京在中印邊界及印度洋本已武斷，若認為印度是傾向美國的「附帶威脅」，還有可能對印度實施「次要軍事行動」（secondary military action）。
文章認為，印度應把台海局勢變化納入整體外交及安全政策之中，集各政府部門之力，評估台海有事可能對印度造成的衝擊，並擬定因應對策；相關評估做得愈晚，對準備工作就愈為不利。
顧凱傑寫道，在對外層面，印度的戰略利益在於確保台海和平與穩定，因此印度應透過外交努力，向美中兩國傳達關切，同時透過與歐洲聯盟（EU）、東南亞國家協會（ASEAN）及南方世界等夥伴進行對話，瞭解他們對台海危機的看法，告訴他們印度的立場。
他認為，印度必須洞悉美中兩國在台海爆發衝突時對印度的預期，依美中兩國屆時可能對印度施加的壓力，就因應策略擬出一份清單。
文章說，印度在1950年代第1次及第2次台海危機期間，曾多次嚐試調解，顯示印度過去並非對台海情勢漠不關心，一旦台灣危機可能擴大為區域安全議題，印度不會坐視不理。
文章指出，雖然印度儘量避免觸碰中國在主權議題上的敏感神經，但印度國會以及智庫界觀察到，中國在印巴主權爭議上顯然沒有給予印度同樣的尊重，因此出現重新評估一中政策的呼聲。
顧凱傑說，任何決策都必須衡量後果，他提問，轉換外交承認「是否符合印度所處的地緣政治情勢，利益是否大於風險」。（編輯：馮昭）1120418