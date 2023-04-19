慈暉關懷學園案　高市府緊急組專案小組確保院童權益

高市府18日晚間針對議員披露慈暉關懷學園違反人權一案，為儘速釐清事實，確保院童權益，特別成立府級專案調查小組，由副秘書長陳盈秀召集社會局、衛生局、法制局、研考會等局處，並邀請律師、社工師、心衛輔導及相關專家學者，實際進入學園釐清事實，避免院童權益受損。
記者郭凱杰／高雄報導
該關懷學園主要收容社政及司法轉介的家庭變故或行為偏差需安置輔導的青少年，18日上午市議員林智鴻偕同離職員工及前院生指控，鳳山慈暉關懷學園設置「禁閉室」，通風不佳且環境髒亂，若有院生不聽話會被關監禁，目前關著一名身障院生，另在寢室裝監視器隨時錄、違反人權。
對此，在議員召開記者會後，高市府社會局、衛生局隨即派員前往機構稽查，稽查結果針對空間設施不夠周全、寢室設置監視設備，及烘焙坊查獲逾期食品等，要求改善並祭出罰鍰。市府18日晚間表示，成立專案調查小組，相關局處會同社工、心衛輔導及專家學者進入學園釐清事實，避免院童權益受損。
不過，對於社會局的調查，林智鴻不滿的表示，機構將禁閉室上鎖涉及妨害自由，非法律賦予的權力，此次有吹哨者願意站出來，主管機關應該檢視機構的管理機制與空間設備，而非合理化犯罪行為，19日上午9點他將與前院生、前員工、蘋果綠前烘焙師等約七位陳情人，將共同前往警局報案，提告慈暉關懷學園疑違反人權進行不當管教的行為，讓事件進入司法程序。