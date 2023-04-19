企業植樹護林　那瑪夏吉巴谷公園櫻花綻放

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植享家（Bonnie House）已從2021年開始，在那瑪夏種植漂亮的原生樹種-吉野櫻，三年來已種下近千顆樹苗及成樹，但因樹苗存活率低，今年起全面種植樹齡8~10年、樹徑超過8~10公分的成樹，雖然費用更高，但能更快大家欣賞到那瑪夏的櫻花林，成為那瑪夏繼螢火蟲季、水蜜桃節後的另一種新的觀光資源。
自然療法暨養生健康促進學會理事長、也是植享家品牌總監張月園（YOYO老師）指出，2021年4月7日Bonnie House執行地方特色報導公益活動，來到那瑪夏採訪，但因天雨路滑休旅車滑下近30層樓的山坡，驚險之時，一棵大樹及一塊大石將車子擋住懸在山崖，車中7人歷經40多分鐘等待救援時刻，彷彿隨時就要進入鬼門關的感覺，真是言語難以形容。而這段經歷也讓她與那瑪夏的山地祖靈及這塊土地自此深深鏈結在一起。
張月園說，植享家（Bonnie House）從澳洲來台19年來，始終堅持用最友善地球的方式，分享有機健康的理念，致力推廣健康相關的有機認證商品，並固定每年回饋貢獻社會，才能如此幸運地獲得恩典，體驗「生命之旅」。希望扮演拍磚引玉的角色，與各界攜手打造未來百林，目標至少種下一萬棵原生樹種來守護地球生態環境，維持森林覆蓋率抵銷碳排放，打造減碳綠色生活。
華洲營造董事長、也是國立高雄科技大學校友總會總會長譚本榮表示，華洲營造每年都贊助高科大營建系義築社，到偏鄉協助當地建房舍、山坡地安全監測等公益活動，今年暑假剛好來到那瑪夏，已安排好請義築社幫吉巴谷櫻花公園設計原木的入口意象牌樓，從規劃設計到施工一手包辦，並將今日捐贈者的手掌拓印安裝在牌樓上，讓植樹造林活動不斷攜手相傳下去。