遭俄指控間諜罪！美國記者上訴要求離開監獄 莫斯科法院駁回
美國《華爾街日報》（WSJ）駐俄記者格什科維奇（Evan Gershkovich）今年三月前遭俄羅斯以涉嫌進行間諜行為逮捕後，今（18）日出席在莫斯科法院舉行的上訴聽證會，對檢方關押進行上訴，不過隨即遭到莫斯科法院法官駁回。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年31歲的格什科維奇是《華爾街日報》派駐莫斯科的記者，俄羅斯指控他試圖取得機密國防資料提供給美國政府，若間諜罪名成立，最重可被判20年徒刑。他也是冷戰結束後第一個被以間諜罪拘留的美國記者。
格什科維奇出席上訴聽證會期間，身穿一件格子襯衫，被一個玻璃與金屬隔間隔在庭上，這場聽證會將決定他是否必須持續被羈押在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄，直到5月29日的正式審判，不過莫斯科法院對此上訴進行了駁回。
美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）17日入監探視格什科維奇，並稱其身體健康、安全無虞。莫斯科時報（The Moscow Times）報導中也提到，一般來說俄羅斯間諜案審理往往需要耗費1年至1年半的時間；《華爾街日報》律師團隊則表示，已經能和格什科維奇會面，將盡一切努力讓他重返美國。