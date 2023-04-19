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歐美施壓見效！蘇丹內戰第三天　雙方將領同意19日起停火24小時

▲蘇丹內亂已造成大約200人喪命、1800人受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘇丹內亂已造成大約200人喪命、1800人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）激戰進入第3天，聯合國官員稱戰鬥迄今已造成大約200人喪命。根據半島電視台報導，雙方同意自當地時間晚上6點（台灣時間19日午夜零時）起停火24小時，以便撤離平民與傷患。

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蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）2021年與副手發動政變後成功掌權，近期柏罕與身兼「快速支援部隊」指揮官的副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）開始爭權內戰。根據《半島電視台》（AL Jazeera）報導，達加洛率先宣布經過與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的交談以及其他友好國家的呼籲，「快速支援部隊」（RSF）決定停火24小時，以便撤離平民與傷者。

一開始蘇丹政府軍仍不願承認停火，但在數小時後政府軍將領卡巴西（Shams al-Din Kabashi）對阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）透露政府軍將從當地時間晚上6點開始停火。

目前包含英國、美國等國家已呼籲蘇丹即刻停止交戰，美國務卿布林肯分別向蘇丹軍事領袖柏罕將軍、準軍事部隊指揮官達加洛進行通話，稱雙方奪權鬥爭破壞了國際支持的計畫，該計畫目的在輔佐蘇丹脫離數十年的獨裁軍事控制，朝文官制度邁進。

聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）告訴安理會目前至少已有185人死亡，另有1800人受傷；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則再次呼籲蘇丹交戰各方「立即停止敵對行動」，並稱若局勢升高恐對蘇丹和該地區帶來毀滅性打擊。

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