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花月嵐極黑新菜！一日限定「拉麵5折」　一蘭拉麵釜醬汁豚骨登台

▲花月嵐拉麵推出新品「極黑銀次郎」，歡慶高雄夢時代百貨店改裝開幕，4/28一日限定「大蒜拳骨拉麵5折」優惠。一蘭拉麵正式引進「釜醬汁豚骨細麵」五入包裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花月嵐拉麵推出新品「極黑銀次郎」，歡慶高雄夢時代百貨店改裝開幕，4/28一日限定「大蒜拳骨拉麵5折」優惠。一蘭拉麵正式引進「釜醬汁豚骨細麵」五入包裝。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

日本東京「花月嵐拉麵」睽違15年再度打造極黑大人系口味，今（19）日起推出期間限定的極黑系列拉麵「極黑銀次郎」；歡慶高雄夢時代百貨店改裝開幕，4/28一日限定「大蒜拳骨拉麵5折」優惠，消費滿額贈「套餐升級券」；加入官方LINE輸入關鍵字，再享「精選配料買1送1」。而一蘭拉麵將「釜醬汁豚骨細麵」商品化，也正式引進「五入包裝」作為台灣販售的常規商品。

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2008年「花月嵐拉麵」登台隔年「極黑大蒜拳骨拉麵」掀起話題，睽違15年再度打造極黑大人系口味，推出「極黑銀次郎拉麵」。以「銀次郎拉麵」的豚骨和魚介雙湯頭，搭配極黑拉麵的靈魂「蒜香黑麻油」，融合出甘苦滋味的深黑色澤湯汁成為最大特色，並鋪上炙燒叉燒、糖心蛋及海苔配料，讓拉麵迷重溫極黑系列風味。

▲期間限定「極黑銀次郎拉麵」，每碗售價240元，期間限定，售完為止。（圖／花月嵐提供）
▲期間限定「極黑銀次郎拉麵」，每碗售價240元，期間限定，售完為止。（圖／花月嵐提供）
而滋滋作響引起食慾的鐵板炒飯也有新口味，花月嵐同步推出期間限定「泡菜豬五花鐵板炒飯」，爽口的酸辣泡菜，現炒拌入白飯與蛋液，適合日漸炎熱的天氣提升食慾。

為慶祝高雄夢時代百貨店改裝開幕，4/28開幕當天一日限定，前50名內用消費者，可享「大蒜拳骨拉麵5折」優惠；開幕當日消費滿600元，還贈送價值270元的「套餐升級券」；4/29～5/7加入官方LINE帳號並輸入關鍵字，再享「精選配料買1送1」。

▲期間限定「泡菜豬五花鐵板炒飯」，每份180元。（圖／花月嵐提供）
▲期間限定「泡菜豬五花鐵板炒飯」，每份180元。（圖／花月嵐提供）
另外，一蘭拉麵則將在日本福岡僅有兩間實體店舖的限定口味「釜醬汁豚骨細麵」商品化，並正式引進「五入包裝」作為台灣販售的常態商品。將「釜煮燒豚肉」所使用的醬汁，加進豚骨湯頭誕生香醇醬煮風味，同樣搭配經典博多細麵，喜歡濃郁系拉麵的民眾，又有口福了。

搭配經典博多細麵既彈牙又滑順的麵條，即使加入液體湯包後亦不影響湯頭的口感，完美地襯托出香醇的醬煮風味。請盡情享受既濃郁又富有層次的豚骨香氣在口中擴散。

▲「釜醬汁豚骨細麵」附一蘭特製赤紅秘製辣粉，5入750元。（圖／一蘭拉麵提供）
▲「釜醬汁豚骨細麵」附一蘭特製赤紅秘製辣粉，5入750元。（圖／一蘭拉麵提供）

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