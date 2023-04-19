最強春雨來了！「強風雷擊」時間曝光：力拚梅雨 花東今防焚風
「最強春雨」先遣兵已經來襲！天氣風險管理公司分析師林孝儒指出，今天白天氣溫依舊悶熱，不過受到北方鋒面系統已逐漸南下影響，東南部要留意焚風發生，而西半部白天起也將陸續有些短暫陣雨或雷雨，午後降雨將往山區蔓延，要特別留意明（20）天白天，可能會有伴隨強風雷擊、強度不小的短時豪雨發生，這波雨勢要到周五（21）晚間才大幅趨緩，下波變天可能落在下周二（25）。
記者徐銘穗/綜合報導
中央氣象局今早發布高溫警訊，受到西南風沉降影響，台東地區有焚風發生的機率，今（19）花蓮縣縱谷、台東縣地區為「黃色燈號」（指氣溫超過36°C以上），應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動。另外在金門、馬祖則有濃霧特報，清晨3時許，金門能見度不到200公尺，請注意。
而今晚至明日受到鋒面主要結構移入影響，天氣風險管理公司分析師林孝儒表示，各地都逐漸有較頻繁的短暫陣雨或雷雨並雨勢也會增強些，尤其是周四（20）白天降雨最為顯著，甚至可能會發展出伴隨強風雷擊、強度很強的短時大雨甚至是短時豪雨，雨勢將在晚間率先趨緩，周五（21）僅西半部有零星短暫陣雨，而中南部及花東一帶仍持續為短暫陣雨或偶雷雨的天氣型態。
「觀氣看天象」粉專也提醒，此波春雨強度堪稱少見，「跟梅雨鋒面過境時的降雨有拼」，要特別留意周四（20）降雨的強度，西半部局部地區有可能因雨勢過大而有積、淹水的情形，這樣降雨的強度也會為農作物帶來損壞。
至於周末至下周一的天氣，林孝儒指出，將轉為東北季風減弱並有些華南雲系偏北通過，各地雲量還是比較多，迎風面北部及東半部有些地形降雨，而中南部及東南部則以多雲天氣為主並逐漸有陽光露臉，天氣算是有些好轉了。
而目前初步來看下周二可能又再度伴隨一道鋒面通過後東北季風增強，天氣再度轉變，不過下波鋒面無論是南壓的幅度或是結構的強度都是遠比本波弱許多的，主要影響北部及東半部，未來可以再慢慢觀察。