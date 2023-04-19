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ChatGPT能扛下8成工作！工程師靠它兼職　月收突破1500萬

▲一名軟體工程師靠ChatGPT完成兼職工作，月收入突破1500萬。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名軟體工程師靠ChatGPT完成兼職工作，月收入突破1500萬。（圖／美聯社／達志影像）

記者李惠婷/綜合報導

AI聊天機器人ChatGPT紅遍全球，在眾人感嘆其強大的能力及有趣的使用方式時，已經有一群人利用它充盈荷包。就有一名化名班（Ben）的行銷人借助ChatGPT的力量兼職，如今8成的工作都可交由其完成；另一名軟體工程師也用它協助編碼，完成兩份工作，如今收入已超過50萬美元（約新台幣1525萬元）。

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據Vice報導，班任職於金融科技業的行銷工作，疫情期間察覺許多人因為擔心被裁員而開始兼差，以確保未來的經濟來源，當時他認為自己難以應付，直到察覺到ChatGPT的妙用。他說明透過AI可以快速找到所需的資料，甚至能直接生成內容，故目前他已把將近8成的工作交賦予AI處理，大大地提升他的工作效率。

▲ChatGPT衝擊教育現場，台灣各大學皆正面看待，研議相關規範與指引，引導學生正向使用AI工具。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）
▲ChatGPT能協助員工完成工作。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）
不過，ChatGPT偶爾還是會生成錯誤的內容，需要班親自檢查、潤飾，也因為這個特點，許多人認為自己的職位不會被AI完全取代，因為ChatGPT生成的結果仍需人類以專業知識去檢查及修正。

ChatGPT除了在行銷工作上大有益處，對科技業人員的幫助也不容小覷。一名軟體工程師表示自己會利用AI協助編碼及撰寫商業備忘錄，這使他有餘裕兼職兩份工，月收入達到50萬美元（約新台幣1525萬元）；另一名科技業人士則會利用ChatGPT撰寫電子郵件，因為他不善寫作，而AI寫出的內容卻是通順又嚴謹，相當好用。

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