這招好神！筆記本、書本潑濕有救 日本人教1招滿血復活
學生在學校依賴著各種紙製用品，但不管課本、筆記本不慎被水潑濕後，都會釀成紙張破爛或起皺的結果，若被媽媽發現，肯定會眉頭緊鎖、拳頭握緊，成為下一個噩夢。1930年開始生產筆記本的老牌公司「大栗紙工株式会社」，便大方於推特分享如何救回濕透的筆記本，更實地操作顯示成果。
記者李惠婷/綜合報導
據TBS報導，大栗紙工說明若筆記本不慎被弄濕，其實只要做以下三個步驟就能復原，其中最關鍵的便是「冰箱」：
1、首先拿布將筆記本表面的水擦掉，而內頁會因為被水浸濕黏在一塊，切忌在此時打開，容易破損。
2、將筆記本放進夾鏈袋，不要封口直接放入冷凍庫，大約冰24個小時。
3、一天過去後將筆記本拿出，抖掉上頭結霜，最後再用紙巾和雜誌等重物壓1、2天即可。
大栗紙工說明千萬不要使用吹風機吹乾，不然你將會得到一本起皺的筆記本。冰凍的效果雖然會因為紙張的質量和濕潤程度不同而有差異，但通過這種方法能輕鬆復原筆記本，還不會弄糊裡面的字。
那為什麼「冷凍」的效果會這麼好呢？大栗紙工指出紙張在乾燥過程中會收縮，若放著晾乾，水分蒸發時纖維同時收縮，留下皺折；冷凍方式則會在收縮前凍結水分，防止起皺，再用重物擠壓便能恢復成原本的狀態。