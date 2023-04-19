全球最大！東京哈利波特影城將開幕 門票預約實測比一比
飛往東京旅行又多了一大理由！號稱全球最大的哈利波特影城，將於6/16在東京華麗開幕，繼英國倫敦華納兄弟哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour）後，華納兄弟公司再度於日本東京打造亞洲第一個哈利波特影城。影城門票採預約制，目前只能透過官方網站或KLOOK預約入園日期，無法現場購票，《NOWnews今日新聞》記者實測，幫你評估兩個平台的優劣。
記者葉盛耀/綜合報導
東京哈利波特影城(Harry Potter Studio Tour Tokyo)預計百分百還原《哈利波特》中不少場景，像是霍格華茲學院大廳、斜角巷和禁忌森林等，並可近距離看到電影中精美的服裝道具，還能逛全球最大規模的哈利波特紀念品店。
與大阪環球影城內的哈利波特園區相較，東京哈利波特影城沒有可以乘坐的遊樂設施，主要在於完整且精湛地呈現電影場景、人物服裝及道具等元素。開幕日與門票可預訂的消息公佈後，魔法迷們無不瘋狂紛紛上網預訂門票。
記者上東京哈利波特影城官網購票實測，目前有日語、英語兩選項，未提供繁體中文。票價為成人6300日圓(約新台幣1450元)、中學生5200日圓、小童(4~11歲或幼兒、小學生) 3800日圓。但目前6月份的門票已銷售一空，最近可預定日為7/4。
於官網購買門票後，可加購停車一日1800日圓、語音導覽1300日圓及遊園手冊導覽2500日圓。較為繁瑣的是，官網必須輸入包含英文姓名(比照護照姓名)、英文地址(含郵遞區號，可在中華郵政的中文地址音譯專區查詢完整的英文住址)、電話與E-mail信箱，最後始可以信用卡支付。
而KLOOK平台目前也於昨(18)日開放東京哈利波特影城的門票預訂，成人票價顯示為新台幣每人1593元，乍看稍高於官網，且必須綁定套票，即西武鐵道1日券、東京地鐵通票24小時、西武川越1日券，從3種交通票裡視需求選其1與門票搭配購買，無法單買門票，但相對來說，優點是特票中的交通票是優惠價。
值得注意的是，KLOOK上居然還有6/16開幕首日的門票可以預訂，對於想要首日搶先體驗影城的瘋狂魔法迷來說，恐怕是最為強大且無敵的誘因了。