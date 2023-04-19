義媒：新增駐米蘭辦事處　象徵義對台支持

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「蟻報」（Le Formiche）17日報導，台灣在義大利新增設「駐米蘭台北辦事處」，雖名稱是基於一個中國政策原則下，為台北而非台灣；但對羅馬而言，同意增設第二個官方機構，此舉代表義大利對台支持的重要聲明，而台灣也正試圖通過類似舉措來加強國際支持，以應對中國。
報導指出，「駐米蘭台北辦事處」的設立將有助促進台灣與義大利北部有更緊密的貿易和經濟聯繫，去年10月台灣的長榮航空也開闢台灣與米蘭直航的新航線。「駐米蘭台北辦事處」日後將提供義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務。
義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）表示，「駐米蘭台北辦事處的開設表明義大利將繼續與台灣保持商業關係，並有望與台灣進行技術交流」。
他說，鑑於包括義大利在內的許多西方國家都從台灣獲得半導體的供應，顯示台灣具有相當大的戰略重要性。因此，捍衛民主和海峽航行自由等價值觀的西方國家，有理由與台灣站在同一邊。當然也有更具體的理由，就是半導體。
駐義大利代表蔡允中最近接受「蟻報」訪問時說，義大利是繼德國和荷蘭之後台灣在歐盟的第三大貿易夥伴。台灣和義大利於2022年已在工業許多領域發展各種合作，從汽車到資訊科技，再到建築，文化和學術領域也可以看到廣泛的合作。更重要的是，去年台灣不止一次成為義大利議會討論的中心。
報導強調，「駐米蘭台北辦事處」的價值對台灣來說極為重要，除了促進貿易外，它還有助台灣與他國之間建立更有效的聯繫，也就是說，它讓台灣加強了自己的國際地位，透過在世界各地建立關係，使得台灣獲得更高的中心地位，並宣揚北京所厭惡的主權。（編輯：韋樞）1120419