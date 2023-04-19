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柯文哲密會AIT主席談兩岸現況　拜會美眾院議員

▲台灣民眾黨主席柯文哲（右）13日於美國在台協會（AIT）華盛頓總部與AIT主席羅森柏格（左）會晤。（圖／柯文哲辦公室提供）
▲台灣民眾黨主席柯文哲（右）13日於美國在台協會（AIT）華盛頓總部與AIT主席羅森柏格（左）會晤。（圖／柯文哲辦公室提供）

中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）台灣民眾黨主席柯文哲今天前往美國國會拜會共和黨籍眾議員溫斯卓普，會後透露日前與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格會晤，談論兩岸現況、台灣參與區域經濟組織等議題。

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柯文哲4月8日至28日率團訪問美國，原訂16日至21日才造訪華府，但他週末前在社群媒體分享現身華盛頓雷根國家機場（Reagan National Airport，代號DCA）的動態，引發外界揣測他密訪華府。

柯文哲今天下午前往國會山莊，拜會眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）、眾議院中國問題特別委員會幕僚。

他會後告訴記者，他訪美以來拜會美方人士，從AIT到國會，都在傳達國防不能單獨存在的概念，仍應協助台灣參與經濟組織。

柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，柯文哲13日於AIT華盛頓總部會見羅森柏格（Laura Rosenberger），兩人會談內容包含對兩岸現況的觀察，柯文哲也呼籲美國，除軍事支持外，應協助台灣參加區域經濟組織，使台灣產業發展更均衡、體質更強韌。

羅森柏格18日至23日訪問台灣，19日下午將晉見總統蔡英文。這是她3月20日接任AIT主席職務後，首次公開來台訪問。

除與羅森柏格會晤外，柯文哲辦公室預告19日還有「重要拜會」，預期可能是白宮國安會或國務院等政府單位。

至於拜會溫斯卓普、眾院中國問題特別委員會幕僚談了什麼，柯文哲表示，主要是表達希望美國讓台灣加入區域防衛安全組織，更重要的是區域經濟組織。他說，由於貿易稅務問題，台灣把全部力氣都放在資通訊（ICT）產品上，等於雞蛋放在同一個籃子，對長期經濟發展不利。

柯文哲也指出，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下，台灣許多貨品到中國免稅，若不解決關於台灣加入區域經濟組織的問題，除了台灣經濟會失衡外，還會一直被吸入中國經濟體。（編輯：張芷瑄）1120419

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