柯文哲密會AIT主席談兩岸現況　拜會美眾院議員

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柯文哲今天下午前往國會山莊，拜會眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）、眾議院中國問題特別委員會幕僚。
他會後告訴記者，他訪美以來拜會美方人士，從AIT到國會，都在傳達國防不能單獨存在的概念，仍應協助台灣參與經濟組織。
柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，柯文哲13日於AIT華盛頓總部會見羅森柏格（Laura Rosenberger），兩人會談內容包含對兩岸現況的觀察，柯文哲也呼籲美國，除軍事支持外，應協助台灣參加區域經濟組織，使台灣產業發展更均衡、體質更強韌。
羅森柏格18日至23日訪問台灣，19日下午將晉見總統蔡英文。這是她3月20日接任AIT主席職務後，首次公開來台訪問。
除與羅森柏格會晤外，柯文哲辦公室預告19日還有「重要拜會」，預期可能是白宮國安會或國務院等政府單位。
至於拜會溫斯卓普、眾院中國問題特別委員會幕僚談了什麼，柯文哲表示，主要是表達希望美國讓台灣加入區域防衛安全組織，更重要的是區域經濟組織。他說，由於貿易稅務問題，台灣把全部力氣都放在資通訊（ICT）產品上，等於雞蛋放在同一個籃子，對長期經濟發展不利。
柯文哲也指出，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下，台灣許多貨品到中國免稅，若不解決關於台灣加入區域經濟組織的問題，除了台灣經濟會失衡外，還會一直被吸入中國經濟體。（編輯：張芷瑄）1120419