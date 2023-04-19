美非裔少年按錯門鈴遭槍傷　拜登邀到白宮作客

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法新社報導，拜登今天譴責這起事件是美國未能解決槍枝暴力猖獗的又一案例。
拜登推文寫道：「沒有家長應該擔心孩子會在按錯門鈴後遭到槍擊。我們必須繼續對付槍枝暴力。」拜登指出，他前一晚已和亞爾及他的家人通過話。
拜登補充表示：「芮爾夫（亞爾），一旦你感覺好些了，我們會在橢圓形辦公室（美國總統的正式辦公室）相會。」
地方檢察官湯普森（Zachary Thompson）表示，涉嫌開槍的84歲槍手萊斯特昨天被控犯下一級傷害罪和從事武裝犯罪行為。
克萊郡（Clay County）警方發言人告訴法新社，萊斯特今天已自首。
根據法院文件，萊斯特表示他以為這名青少年試圖要闖入他家，便隔著玻璃外門開槍擊中他。萊斯特的保釋金定為20萬美元。
有消息指出，萊斯特起初在遭到拘留24小時後，沒有受到任何指控就被釋放，使得這起案件在週末引發公憤。
堪薩斯市長魯卡斯（Quinton Lucas）今天對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「假裝種族不是整個現況的一部分，就是逃避現實。」
亞爾的母親納格貝（Cleo Nagbe）今天告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）說，亞爾已經出院，在家中持續休養。
納格貝說：「他去按電鈴，本來應該待在外面，他的弟弟們會跑出來、上車，然後一起回家。」
「他站在那裡時，他的弟弟們沒有跑出來，反而是他的身體挨了幾枚子彈，而不是雙胞胎弟弟們的飛撲擁抱。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120419