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台積電積極在全球投資擴廠成「霸主」　韓媒酸：反觀三星

▲韓媒報導指出，在台積電積極在國內外投資時，三星電子加大在國內投資，雙方形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像／NOWnews合成）
▲韓媒報導指出，在台積電積極在國內外投資時，三星電子加大在國內投資，雙方形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像／NOWnews合成）

國際中心徐筱晴／綜合報導

全球半導體代工龍頭台積電不僅新竹、高雄積極建廠，先前也前往美國亞利桑那州設廠，在日本熊本縣投資建廠的工程也正在進行當中。半導體從商業產品蛻變為「戰略物資」後，各國力推半導體產業發展，不過有韓媒指出，台積電同時增加國內和全球投資的大膽擴張，與僅關注國內投資的三星電子成明顯對比，引領世界半導體產業的兩家企業走在不同路徑上的後續結果，備受外界關注。

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根據韓國《民族日報》報導，目前正在新竹科學園區、高雄煉油廠舊址上建設新工廠的台積電，其「果斷投資」不僅是在台灣，還延伸到世界各地。得到日本政府補助後，台積電正在熊本縣建設新工廠；另外在美國亞利桑那州進行的投資也大幅增加。據悉，台積電在德國德勒斯登建設車用半導體工廠一事也已經進入討論階段，並正在與印度和墨西哥就投資進行協商。

台積電同時增加對台灣和全球的投資，大膽擴張與韓國三星電子最近的動向形成鮮明對比。三星電子則是更加集中對於韓國國內的投資，並在上月表示，計畫在未來20年內在韓國京畿道龍人投資300兆韓元。

報導指出，隨著代工業務成為主流，兩家企業之間的差距幾乎沒有縮小。台積電在代工領域的佔比從2018年至2022年間從51.4%增長到58.5%，而三星則為15.8%，處於「停滯」狀態。

三星的業績隨著記憶半導體業務狀況大幅波動，而台積電的數據則保持穩定增長。從營業利潤來看，2018年三星半導體營收44.5兆韓元，雖遠超台積電的14兆韓元，但到了2022年情況逆轉，台積電以47.6兆韓元，反超三星24兆韓元。

台積電沒有自己的品牌，其業務涉及生產由全球最先進的IT公司設計的半導體，包括Apple（蘋果）、Qualcomm（高通）和Nvidia（輝達）。即台灣將主力產業型態運用在半導體領域，實現了世界霸主地位。

台積電在2021年年度報告中表示，一年下來使用291種不同形式的技術為535家客戶製造了1萬2302種不同的產品。而三星因為擁有自己的品牌，在從頻果等競爭對手公司爭取定產品訂單上，面臨了艱苦戰鬥。

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