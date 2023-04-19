台積電積極在全球投資擴廠成「霸主」　韓媒酸：反觀三星

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台積電同時增加對台灣和全球的投資，大膽擴張與韓國三星電子最近的動向形成鮮明對比。三星電子則是更加集中對於韓國國內的投資，並在上月表示，計畫在未來20年內在韓國京畿道龍人投資300兆韓元。
報導指出，隨著代工業務成為主流，兩家企業之間的差距幾乎沒有縮小。台積電在代工領域的佔比從2018年至2022年間從51.4%增長到58.5%，而三星則為15.8%，處於「停滯」狀態。
三星的業績隨著記憶半導體業務狀況大幅波動，而台積電的數據則保持穩定增長。從營業利潤來看，2018年三星半導體營收44.5兆韓元，雖遠超台積電的14兆韓元，但到了2022年情況逆轉，台積電以47.6兆韓元，反超三星24兆韓元。
台積電沒有自己的品牌，其業務涉及生產由全球最先進的IT公司設計的半導體，包括Apple（蘋果）、Qualcomm（高通）和Nvidia（輝達）。即台灣將主力產業型態運用在半導體領域，實現了世界霸主地位。
台積電在2021年年度報告中表示，一年下來使用291種不同形式的技術為535家客戶製造了1萬2302種不同的產品。而三星因為擁有自己的品牌，在從頻果等競爭對手公司爭取定產品訂單上，面臨了艱苦戰鬥。