鏡電視風波燒！陳耀祥民調僅剩4.8% 國民黨團再喊下台
鏡電視申設風波延燒，也燒光國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥的支持度。NCC今（19）日於立法院交通委員會進行「鏡電視申設及營運管理問題」專案報告，國民黨團發動甲級動員，並提出程序發言，再次舉牌要求陳耀祥下台。
記者黃仁杰／台北報導
國民黨團總召曾銘宗首先發言，「國民黨團要求，陳耀祥下台、下台、下台」，就連綠營立場的美麗島電子報民調都顯示，72.3%民眾認為應下台，僅有4.8%支持陳繼續任職，「連我都嚇一跳啊！這樣的主委還坐在那裡，他還有臉笑嘻嘻的坐在那裡」。
此外，曾銘宗指出，NCC針對中天進行行政裁罰，遭行政法院10次駁回，「請問在中國民國歷史上，有哪個單位的行政裁罰會連續10次被判敗訴，我在行政機關工作過幾十年，第一次看到，以前我在金管會服務，1次我就很緊張啦！」
「而且陳耀祥現在被列為台北地檢署的刑事被告，這也創下先例」，曾銘宗強調，國民黨作為最大的在野黨，要求陳耀祥應下台負責。
而立委費鴻泰則表示，陳耀祥在鏡電視申設案中不斷護航，還透過中間人傳話，「這到底是蔡英文、蘇貞昌還是陳建仁讓你這樣做的，NCC是行政中立機關，但是你把NCC搞得髒兮兮」，要求陳耀祥立即下台。