全家APP神進化！上班前先點咖啡「到店免等」：拿鐵、美式買1送1
上班族不用怕遲到了！全家即日起推出預訂自取、跨店領取以及外送服務，美食、咖啡通通適用。只要APP線上訂滿低消99元即可外送；還有預定自取只要30分鐘至3小時提早下單，到店刷條碼即可領取，省去等候時間更方便，且即日起至5/16，使用預訂自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯美式1杯，還有大杯特濃拿鐵、美式買1送1限定優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家線上服務超狂，APP首頁新增「FamiNow」服務，即日起可於FamiNow選定500間指定店舖使用外送服務，低消99元即可外送到家，其中如熱銷的咖啡、現萃茶，或是限店販售的現烤點心或FamiSuper生鮮商組等，都可選購外送，可選擇鄰近的門市下訂，運費則是依0-2公里內50元，2-3公里60元來收取。
同時，全家也推出新服務，APP提前線上預訂自取，到店就能掃碼領取咖啡，省去等候時間，讓你上班晚出門也不怕遲到，只需簡單3步驟，第一步驟為「選店」，可透過GPS定位或自行輸入地址；第二步驟為「選商品」，提供咖啡、鮮食、日用品等千項商品可線上預訂；第三步驟為「線上付款」，可透過APP內的My FamiPay及全盈+PAY完成結帳，還可累積會員點數。
為了歡慶新服務上線，全家即日起至5/2也推出預訂自取限定優惠，連續14天享有大杯特濃美式(冰)、特濃拿鐵(冰)、仙女醇奶茶(冰)買1送1；大杯仙女紅茶（不限冰熱）買2送1。
多人聚會，則可選擇買5送5限定優惠，包括大杯美式/拿鐵(不限冰熱)、大杯單品美式/拿鐵(不限冰熱)、大杯特濃美式/拿鐵(不限冰熱)及大杯仙女醇奶茶(冰)。此外，即日起至5/16，使用自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯經典美式1杯（不限冰熱，每人每週限1次）。