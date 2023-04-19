NBA季後賽／Mitchell17分、13助攻寫紀錄 騎士107：90勝尼克
2022-23球季NBA季後賽首輪G2，前一場被踢館、丟掉G1的騎士今扳回顏面，Darius Garland狂轟32分，Donovan Mitchell繳出「雙十」17分、13助攻，寫下生涯季後賽最多助攻數，並率隊107：90擊敗尼克，系列賽形成1：1。
記者廖聿偉/綜合報導
尼克盼能在客場再搶下1勝，開賽就打出12：4的攻勢，未料這卻是全場最大領先的一刻；地主軍騎士立刻回敬一波13：3的反擊，重新要回領先，且在第二節拉開差距，單節比數34：17，奠定勝基。
騎士本場比賽投籃命中率逼近5成，三分球33投14中，命中率42.4%，有優於尼克的24.1%，騎士全場領先達29分，勝負提前定音，G3將移師至紐約再戰。
騎士四人得分達雙位數，Caris LeVert板凳出發豪取24分；另外，年僅21歲的先發前鋒Evan Mobley上陣39分鐘，攻下13分、13籃板、2阻攻、2抄截，成為自Amar'e Stoudemire後，最年輕在季後賽達成此數據的球員。
Darius Garland三分球10投6中，且表現全能，成為隊史第二位在季後賽攻下32分，還能送出至少5助攻、5個三分球的球員，與LeBron James齊名。