普發6千拿去高雄花！「星級飯店」能住兩晚：每人最低750元
高雄飯店的房價在4月初時，因為清明連假加上張惠妹、五月天於高雄開演唱會多重助長之下，曾經飆到破萬元才能入住一晚，終於在這些因素的「激情」褪去後，搭著全民普發6000元的商機始有優惠價出現，即日起能讓旅客們以這6000元住到兩個晚上。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄福華大飯店規劃即日起~6/30，與石門水庫福華渡假飯店、新竹福華大飯店，一同推出「雄愛石竹住房專案」，入住兩晚雙人客房5888元起（週六及連續假日需另加價），每房贈2客自助早餐，而第二晚可自由選擇新竹或石門水庫福華任一間入住。平均下來雙人每晚不到3000元，等於每人每晚不到1500元就能入住，還能享用豐盛早餐。
福華旗下這三家飯店包含高雄福華、石門水庫福華與新竹福華，近年正好都經大幅改裝，其中石門水庫福華渡假飯店更斥資千萬打造「趣‧你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」，擁有將近400坪的休閒設施；而新竹福華則有便利的交通地點，入住時還將另贈新竹動物園門票2張。貼心的是，福華飯店此專案第二晚的優惠住宿憑證使用期限到6/30，不用侷限要二家飯店連住二晚。
位於高雄渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店，也是自即日起至4/23推出僅5天的「1元3享」3天2夜快閃訂房活動，可下訂4/20~6/30的平日住房優惠價，以5999元入住豪華客房連續2晚，即周六與連續假日不適用。並加碼另加1元升等至有2張加大雙人床的豪華家庭房，且贈送一天2位成人與2位12歲以下兒童自助式早餐，以及每位房客義大世界摩天輪券，一家4口住在摩天輪景觀房還能親身搭乘，算下來3天2夜平均每人750元起。