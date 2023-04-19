質疑侯友宜臨時訪新加坡避風頭　民進黨籲說明「500萬喬事」指控

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張志豪強調，侯友宜的回應顯然沒有肩膀，敢做不敢當，連500萬是「有還沒有」這種「是非題」都避答，還要新北市府比賽寫作文？再者，市府的新聞稿將市長的清白和市政府、市民的名譽做連結，簡直就是污蔑辛苦的公務人員和市民朋友，令人遺憾，請侯友宜不要將市府當成自己的競總，也不要把「市政考察」，作為逐大位、補學分的工具。
何博文表示，侯友宜的「500萬搓圓仔湯」事件，不僅受到社會關注，更涉及到違法問題，日前到新北地檢署告發涉嫌違反選罷法後，沒想到侯友宜本人沒有出面完整回應，反而叫國民黨惡意指控他是「被搓的最大顆湯圓」，這不僅是人格最大的侮辱，更是對民進黨最惡質的抹黑。
何博文讉責，針對國民黨的抹黑指控，不應為了政治競爭攻防，製作出如此不入流的圖，並質問國民黨主席朱立倫、侯友宜難道認同這種卑劣的手法？
何博文進一步表示，國民黨應該要出面說明2014年時朱立倫跟侯友宜的選務分工，卻用抹黑轉移焦點，根本就是「黑龍轉桌」，如此一貫惡質做法，令人失望。請侯友宜出面自清，如果沒做，應該也去提告，不要躲躲閃閃，甚至要躲到國外？
顏蔚慈強調，侯友宜在面對媒體人的指控，不僅以傲慢的態度迴避問題、答非所問，令人遺憾的是，在議員以及外界質疑聲不斷之下，依然不願意好好說清楚，甚至指稱「規劃國際外交不是一天的事，這是經過很長時間的規畫、早已定案的行程，不是臨時起意去新加坡」，根本就是公然扯謊。
顏蔚慈表示，她第一時間致電新北市政府人事處長林正壹，林回覆侯友宜的新加坡行程是臨時安排，事前沒有掌握。這代表訪星根本就不是像侯友宜所說早有規劃，而是倉促成行。
顏蔚慈質疑，侯陣營所定調的新加坡參訪是選總統的起手式，難道是趟說走就走的小旅行嗎？完全把城市外交當兒戲。
顏蔚慈痛批，500萬元搓湯圓事件延燒兩天，侯友宜就宣布要出國考察，然而局處卻根本沒有掌握市長要出訪，選在這個爭議時刻倉促出國，根本是為了要躲避爭議，甚至不惜公然扯謊。