才抗議蔡麥會！美國福建同鄉會主席遭捕　涉中國海外警察局運作

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根據網上畫面，蔡總統3月底至4月初出訪，過境美國時遭到中國動員的僑民抗議騷擾，當時盧建旺就現身其中。而美國的中文報紙「世界日報」3月31日曾刊登全版廣告，抗議蔡總統過境美國，列名抗議的百餘個中國海外組織中，「美國福建同鄉會」就排在第10個。
根據星島日報早前的報導，美國福建同鄉會主席職務曾歷經幾年的內部紛爭後，今年3月18日宣布第81屆主席由盧建旺、陳恒、陳倫東3人共同擔任。
而就在前一天，另有其他人自行宣布就職美國福建同鄉會主席和執行主席。陳恒及陳倫東當時表示：「他們是不被承認的」，「中領館不認可他們」。
根據臉書帳號「美國福建同鄉會」，盧建旺2022年4月就已經當選該同鄉會第80屆的代主席。而到了2023年新一屆任期，主席職務卻改為3人共同擔任，據報導，盧建旺說這是「民心所向，也是經過多番努力和協調的結果」。
至於陳金平，從中國境內網站搜尋的相關新聞可看出，他應是美國長樂公會的成員，是美國長樂一中校友會會長。
美國司法部指出，涉案人得知美國聯邦調查局（FBI）對海外警察局展開調查後，這間海外警察局便於2022年秋天關閉。布魯克林區檢察官皮斯（Breon Peace）說，「這次起訴揭露了中國政府在紐約市中心設立一間秘密警察局，公然侵犯我們國家的主權」。
中國外交部發言人汪文斌昨天例行記者會回應這兩名中國人在紐約因參與警察性質活動被捕時說，「中方堅決反對美方詆毀汙衊抹黑，大搞政治操弄，惡意炮製所謂『跨國鎮壓』敘事，並公然對中國執法和網信部門官員提起訴訟。」
他並說，美方將有關涉僑事務海外服務站和中國外交領事官員惡意關聯、無端指責，這完全是政治操弄。對於「海外警察站」，他聲稱，有關說法毫無事實根據，「根本不存在你所說的『海外警察站』」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120419