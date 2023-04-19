李家超：盼年內完成香港基本法23條立法

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在國安教育日典禮等活動上，夏寶龍發表談話時曾提及支持香港更快地完成基本法23條立法、「遊行不是表達訴求的唯一方式」，以及不能忘記2019年的「黑暴」、港版「顏色革命」。
夏寶龍的上述談話備受本地媒體關注，尤其是「遊行不是表達訴求的唯一方式」，令人擔心這會對遊行活動帶來負面影響和壓力，損害言論自由的表達。
事實上，夏寶龍提出以上說法後，本地就有團體取消向當局申辦「五一」遊行。
夏寶龍昨天離港後，本地記者追問了李家超有關夏寶龍上述談話。
在基本法23條立法事宜上，李家超重申，為23條立法是香港的憲制責任，他此前曾公開提及，希望年內完成相關立法工作，最遲於明年完成。
就夏寶龍提出「遊行不是表達訴求的唯一方式」，李家超附和其說法；他表示，表達言論和意見的方法有很多種，「遊行的確不是唯一表達意見的方法」。
他說，任何公眾活動組織者都必須確保所舉辦的活動符合法律、有秩序，不可以影響其他人的自由和利益。
對於夏寶龍提出不能忘記2019年的「黑暴」、港版「顏色革命」，李家超回應說，港府將會繼續維護國家安全，不會忘記2019年「黑暴」、港版「顏色革命」所帶來的傷害，會嚴厲打擊敵對和破壞力量。他並呼籲行政、立法和司法機關全力做好維護國家安全的工作。（編輯：周慧盈）1120419