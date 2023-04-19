馬國女大生遭勒斃！凶嫌當庭數度嘆氣「我錯了」　懇求交保

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陳男出院後向警方供稱，因不滿從事直播工作的蔡女，拒還自己先前贊助的9萬9999元，所以才在 13日案發當天，獨自前往其住處討錢，原本只是想嚇嚇對方，沒想到卻失手把蔡女勒斃；不過隨著檢警深入追查，竟發現陳男事前曾到藥局購買藥物，還上網搜尋「殺女友度她成佛」等資訊，故依殺人罪起訴。
今年1月31日地院開庭，陳男突然全盤否認過去供述，並表示2人約好要一起尋死，但擔心說出實情，蔡女的父母親不諒解，也不會同意2人冥婚，所以一開始編了一段故事，直到日前夢到蔡女，對方要求自己說出實話，才選擇在今天說出真相。
陳柏諺說到，10月12日當天，自己與蔡女在租屋處聊天，但對方卻開始要求自己協助其自殺，由於蔡女死意堅決，加上本身也有輕生意圖，最終於13日應蔡女請求，哭著以徒手將她掐死，稍晚在鶯歌住處，自己也立刻吞食大量安眠藥，打算緊隨而去，不料再次睜眼時見到的卻是警員；至於匯款的9萬餘元，陳男則辯稱，是為了讓各自雙親能辦理後事，才會事先匯給對方。
後續陳男花了近2小時，說明他與蔡女殉情經過，且不斷強調2人是情侶，絕對沒有殺人意圖，同時也向蔡女家屬道歉，不過語到激動處，卻又指責對方「怎麼會不知道自己的女兒很痛苦」。
對此，檢察官認為，相關事證顯示2人並非熱戀情侶，蔡女亦不可能與陳男同謀共死，但陳男卻視生命為草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今仍視圖推卸責任，因此當庭具體求處死刑。
隨著羈押期即將屆滿，昨天（18日）陳男再被從看守所提訊到法院開延押庭，雖陳男坦承協助加工自殺，希望能獲得交保，但法官則回覆待合議庭評議後再做出裁定，諭知還押。