擴大南極洲足跡　中國重啟建設第5座科學考察站

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「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在報告中說，中國這座新科考站坐落在羅斯海（Ross Sea）附近的難言島（Inexpressible Island，或譯恩克斯堡島），預計涵蓋一個設有衛星地面站的天文台，可望協助北京「填補進入南極洲大陸能力的重大空白」。
透過1月拍攝的衛星圖像，CSIS確認這處場址包含新的支援設施、臨時建築物、直升機停機坪以及約5000平方公尺的較大主建築地基。根據估計，這座科考站將於2024年前完工，屆時也將有供中國破冰船「雪龍號」使用的碼頭。
CSIS說：「這座科考站可為中國不斷增加的科學極地觀測衛星提供追蹤與通訊，其設備也可同時用於攔截其他國家的衛星通訊。」
CSIS說，這座科考站處於有利位置，可蒐集澳洲和紐西蘭的訓號情報，以及從澳洲新的阿納姆太空中心（Arnhem Space Centre）發射火箭的遙測數據。
CSIS告訴路透社，儘管美國在南極洲仍保有更大規模的研究基地，包括最大科研中心麥摩杜站（McMurdo Station），但中國在南極的足跡增長更快。CSIS指出，中國的第5個科考站與麥摩杜站相距320公里。
根據1959年的南極條約（Antarctic Treaty），在南極的活動僅限於「和平目的」，允許軍事人員進行科學研究，但禁止建立基地、進行演習或測試武器。中國也是南極條約的簽約國。
五角大廈在2022年的報告中指出，中國在南極的新基礎設施有部分可能是為了加強其未來對自然資源和海上通道的主張，並提高解放軍的能力。
中國駁斥這些地面站將被用於間諜活動的說法。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120419