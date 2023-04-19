女神鍾麗緹7年婚被唱衰 心疼嫩尪挨罵：我哭他就有錯嗎？
現年52歲的昔日性感女神鍾麗緹，有過三段婚姻，敢愛敢恨的她，透過戀愛真人秀節目《如果愛》結緣，7年前嫁給年紀小12歲的中國男星張倫碩，由於女大男小，這一路走來不斷被外界唱衰婚姻，只要情緒稍有狀況，就會被冠上婚變一詞，她昨（18）日在微博闢謠，強調和老公婚姻沒問題，沒有7年之癢，痛訴「我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
這幾年，鍾麗緹沒有大銀幕作品，透過綜藝節目《乘風破浪的姐姐》再現女神魅力，也跟隨時代潮流，開始直播跳舞、帶貨，不過成績不算理想，她前幾日忍不住在鏡頭前抱怨，直播時間長達12小時，但是主辦單位提供的貨源不足，商品數量有限，讓她努力了半天，銷售成績不甚理想，便在大眾眼前激動落淚，還跟老公張倫碩連線訴苦，老公也安慰她表現很不錯。
不過，她每次公開亮相，只要落淚或是身材稍微走樣，就會引來眾多揣測，被網友指稱鬧婚變，老公已經不愛她的傳言，她忍不住在微博吐露心聲，心疼老公張倫碩動輒得咎，「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麼的努力，多麼優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」
鍾麗緹表示，深知公眾人物行為會被放大，但不希望外界造謠，亂編他們婚變一事，「我也想盡我作為老婆，作為媽媽，作為女兒，作為兒媳婦的職責，替我的家人說句話，他們都很愛我！我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！請停止造謠，請停止網路暴力，請停止以訛傳訛！」張倫碩也在文章底下留言「老婆，風雨同舟，愛你」，夫妻同心闢謠，撇清外界的傳言。