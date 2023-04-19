黃安視網膜剝離呈半瞎！「7類人」好發率高 眼內出現魚嘴巴
60歲資深藝人黃安長年旅居中國，近期因為視網膜剝落回台，就醫發現病況嚴重，所幸手術過程順利，但需忍受3個月的「半瞎狀態」，而現代人長時間滑手機，視網膜剝落的患者也逐年增加，珍世明眼科的王孟祺醫師就曾發文宣導，並表示「7類人」為好發危險群，有徵兆時應儘速就醫。
記者李惠婷/綜合報導
王孟祺醫師說明，視網膜剝離是指原本附著在眼球壁上的視網膜出現裂孔，水分進入視網膜與眼球壁間，導致視網膜如同布幔一般脫離了眼球壁，從眼底攝影照片看起來，就像是眼球裡多了張魚嘴一般。
若要較生動的方式說明，可將眼球比作雞蛋、蛋殼比作眼球壁、蛋殼內的那層薄膜則是視網膜，當薄膜與眼球壁分開時，就是視網膜剝離，若不及時貼回，視網膜組織將壞死，造成失明。
王孟祺醫師也列出「最危險的7類人」，提醒必須每年散瞳檢查一次視網膜：
1、年紀大於50歲
2、另一眼曾視網膜剝離過
3、有視網膜剝離家族史
4、近視高達500度的高度近視者
5、曾接受過眼內手術
6、眼球受傷病史
7、先前檢查周邊視網膜變薄
若出現以下「5徵兆」需儘早就醫：
1、忽然出現很多的飛蚊
2、忽然有閃光出現，尤其在轉動或震動時
3、視力模糊
4、周邊視野漸次縮小
5、眼前似有黑幕遮住