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黃安視網膜剝離呈半瞎！「7類人」好發率高　眼內出現魚嘴巴

▲黃安視網膜剝離呈半瞎，王孟祺醫師曝好發7類人。（圖／翻攝自黃安微博）
▲黃安視網膜剝離呈半瞎，王孟祺醫師曝好發7類人。（圖／翻攝自黃安微博）

記者李惠婷/綜合報導

60歲資深藝人黃安長年旅居中國，近期因為視網膜剝落回台，就醫發現病況嚴重，所幸手術過程順利，但需忍受3個月的「半瞎狀態」，而現代人長時間滑手機，視網膜剝落的患者也逐年增加，珍世明眼科的王孟祺醫師就曾發文宣導，並表示「7類人」為好發危險群，有徵兆時應儘速就醫。

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王孟祺醫師說明，視網膜剝離是指原本附著在眼球壁上的視網膜出現裂孔，水分進入視網膜與眼球壁間，導致視網膜如同布幔一般脫離了眼球壁，從眼底攝影照片看起來，就像是眼球裡多了張魚嘴一般。

若要較生動的方式說明，可將眼球比作雞蛋、蛋殼比作眼球壁、蛋殼內的那層薄膜則是視網膜，當薄膜與眼球壁分開時，就是視網膜剝離，若不及時貼回，視網膜組織將壞死，造成失明。

▲（示意圖／Pixabay）
▲視網膜剝離嚴重的話可能導致失明。（示意圖／Pixabay）
王孟祺醫師也列出「最危險的7類人」，提醒必須每年散瞳檢查一次視網膜

1、年紀大於50歲
2、另一眼曾視網膜剝離過
3、有視網膜剝離家族史
4、近視高達500度的高度近視者
5、曾接受過眼內手術
6、眼球受傷病史
7、先前檢查周邊視網膜變薄

若出現以下「5徵兆」需儘早就醫

1、忽然出現很多的飛蚊
2、忽然有閃光出現，尤其在轉動或震動時
3、視力模糊
4、周邊視野漸次縮小
5、眼前似有黑幕遮住

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