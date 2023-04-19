出訪星國會高層？侯友宜：新加坡值得借鏡學習

新北市長侯友宜今（19）日在市政會議後接受媒體訪問，對於下午即將率團出訪新加坡，展開四天三夜參訪，有沒有可能會見到像新加坡總理李顯龍這樣的高層？侯友宜並未正面回應，僅說到謝謝新加坡做好妥適的安排，稱讚新加坡值得借鏡學習，大家彼此互動，讓新加坡能多了解新北市，也趁此機會讓世界多認識台灣。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市是一個國際的大城市，在疫後經濟的發展要跟國際接軌外，也要互相學習跟參訪；指出新加坡經濟產業的發展全世界都看得見的，不管是金融、科技、產業甚至人才的培育、青年的創業，很多都值得借鏡，大家可以彼此互動，讓新加坡能多了解新北市，也趁此機會讓世界多認識台灣。
侯友宜也說到，市府跟新加坡公司部門都有長期互訪跟交往，對新加坡非常熟，未來在整個發展上，藉由參訪作介接，也利用這個機會到新加坡，了解關心國人同胞們的創業跟工作機會，還有看看哪些新興的科技，能引進到台灣投資跟做策略布局；強調謝謝新加坡做了妥適的安排，大家一起努力合作，希望新北市的國際化，展現的力量更韌性。
至於媒體記者問到是否會在新加坡針對台灣國際處境發表言論？侯友宜表示，大家都很清楚台灣的國際情勢，有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，這些穩定攸關整個東亞地區甚至印太平洋整個連線上，扮演一個關鍵的位置；指出新加坡在國家發展上非常有自信，自力也自強的往前走，藉這個機會，大家碰個面聊一聊，希望在整個全球化過程中，能夠穩定為一個區域中很重要的角色。