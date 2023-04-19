群創搶攻沉浸式新經濟　無限拼接AM miniLED為亮點

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洪進揚指出，這次的亮點是獨家AM miniLED，把拼接做到一個極致，同時結合聲光的效果，可以給大家完全不同的藝術饗宴。而針對群創搶攻沉浸式新經濟部分，總經理楊柱祥也說，可提供醫療院所、旅館或休閒中心，再加上精油味道，可在都市裏面營造大自然的氛圍，可以紓解壓力，讓國人身心更健康。
楊柱祥指出，硬體好了再結合台灣的醫療院所，如應用在智能醫療上對躁鬱症、抑鬱症的紓解。這樣的場景也能協助國家體育中心，讓運動選手搭配各種感測器紀錄各項數據，可進一步協助選手取得更好的成績。同樣，結合各式軟體也能當成教學工具，尤其台灣資通訊產業發達再加上跨領域結合，如醫療、教育、運動休閒、文化產業等創造新的應用，相信可讓全世界看見台灣。
今年群創以全場唯一270度三面環景「無限拼接AM miniLED公眾顯示器」揭開序幕，此次群創與國立臺南藝術大學聲響科技研究所共同合作，以生成式內容創造動態數位藝術，結合AI、顯示科技、沈浸式聲響、聽覺藝術等元素，將開啟影像、感官與空間的三方對話，打造令人印象深刻又著迷的沉浸式音場體驗。
群創深耕AM miniLED先進顯示技術多年，此次「無限拼接ＡＭ miniLED 公眾顯示器」採用群創高端AM miniLED COB拼接技術，使顯示器達高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制，並且與傳統表貼工藝相比，COB技術封裝擁有更高可靠性、廣視角、耐碰撞、低成本、低功耗等多項優異特點，將可適用於各虛實整合的場域創新應用，完美傳遞數位藝術型態。
群創也同步推出創新「AM miniLED可撓式柔性顯示器」，其顛覆過往對於顯示器的想像，為市場上重量最輕、厚度最薄、柔性可撓之顯示器，其超輕、超薄、省電、可撓曲、可多屏無縫拼接等優勢，未來將可廣泛應用於各種場所，包括百貨公司、綜合型商場、零售賣場、大型展演場等，商機不可小覷。
這次群創也獨家首發「AI +Inno-Gallery」數位藝術顯示器，其搭載AI人工智慧生成圖像技術，運用整合ChatGPT演算法與生成藝術Midjourney AI算圖軟體，將可有效進行自然語言與AI對話，並透過Inno-Gallery數位藝術顯示器，其仿真畫作顯示技術，將可即時生成世上獨一無二、色彩豐富且細膩質感的數位藝術創作。「AI +Inno-Gallery」的完美創新表現將於展覽大放異彩，能帶給觀展者體驗到AI顯示科技所創造出的無限可能。
群創也同步展出13.3吋到31.5吋多元數位畫廊顯示解決方案，包括首發「13.3吋3D智慧相框」、「23.8吋超高對比Inno-Gallery」「31.5吋裸眼N3D顯示器」及「31.5吋Kirameki 光澤擬真顯示器」等，採用群創獨家創新顯示技術，包含特殊防眩光、抗反射技術、獨步全球創新裸眼N3D技術、獨家Kirameki光學擬真演算法等，並搭載群創系統雲端平台，透過軟硬體整合實力，讓現代藝術走向數位科技，打造既數位智慧又藝術質感之創新顯示器。