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三上悠亞「天價片酬」可買東京豪宅！引退作終於殺青　未來動向曝

▲三上悠亞宣布要在今年引退，結束長達8年的AV生涯。（圖／翻攝三上悠亞YT）
▲三上悠亞宣布要在今年引退，結束長達8年的AV生涯。（圖／翻攝三上悠亞YT）

記者郭佩蓉/綜合報導

日本人氣女優三上悠亞有「暗黑界天后」之稱，她上月宣布將在今年8月16日滿30歲時引退，結束8年女優生涯，讓大批老司機們震驚又不捨；她最近引退作終於殺青，AV達人一劍浣春秋也揭開三上悠亞的天價片酬，足以在東京黃金地段「世田谷區」買房；此外，他也分析三上悠亞引退後可能的布局，更透露他當時向三上悠亞提出合作時，因為價碼實在太高，「破壞市場行情」，引起熱議。

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▲可愛的三上悠亞，在推特有340多萬粉絲。（圖／翻攝自三上悠亞推特）
▲日本人氣女優三上悠亞即將在今年8月引退。（圖／翻攝自三上悠亞推特）
一劍浣春秋在個人YT頻道發影片，透露三上悠亞引退其實是有預謀的，早在去年5、6月她接受採訪時，就透露自己已經做了8年，想在30歲退休的念頭。一劍浣春秋說，三上悠亞經紀公司老闆希望她能做到10年，也就是2025年再退休，一來是因為這樣在AV業界有一定程度的地位，再者是到時候她的副業也差不多安排好了，最後則是她已經靠拍片賺了很多錢，屆時收入重心也會轉往其他事業上。

▲一劍浣春秋透露三上悠亞片酬高達一億日幣。（圖／翻攝自一劍浣春秋與他的暗黑小夥伴YT）
▲一劍浣春秋透露三上悠亞片酬高達一億日幣。（圖／翻攝自一劍浣春秋與他的暗黑小夥伴YT）
此外，一劍浣春秋也透露，去年8月他們向三上悠亞提案想合作，豈料她開出的價碼直接高出預算7-8倍，讓一劍浣春秋相當驚訝，「價格也漲太高」，完全破壞市場價格，「當時她給我們的理由是，因為我不做了，不拍AV了」。一劍浣春秋接著曝光三上悠亞的天價片酬，是在日本AV界的金字塔頂端，約一億日幣（約新台幣2307萬元），據說是可以在日本最高級的「世田谷區」買一間房子。

▲一劍浣春秋表示，三上悠亞的重大發表，應該會在今年暑假前宣布，要大家放心。（圖／翻攝三上悠亞推特）
▲三上悠亞引退後，未來動向也曝光了。（圖／翻攝三上悠亞推特）
一劍浣春秋也分析了三上悠亞引退後的未來動向，他認為三上悠亞已經布局好了，首先是要顧好眾多付費粉絲團成員，以及出席活動的出場費，最後就是與好友明日花綺羅一樣經營品牌以及各種代言。也因為三上悠亞即將在8月引退，她到時候也會在8月來台灣參加TRE（台北國際成人展），屆時她應該會在台上向大家宣布引退消息，粉絲們還是有機會一睹「D槽女神」風采。


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