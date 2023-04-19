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像地震一樣！紐約曼哈頓停車場突崩塌、車輛層層疊　釀1死5傷

▲紐約曼哈頓下城立體停車場突然崩塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約曼哈頓下城立體停車場突然崩塌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國紐約曼哈頓下城18日發生立體停車場崩塌意外，位於樓頂的樓層突然向內部塌陷，原先停在該樓層的車輛往下一層掉落，目前已知造成1人死亡、5人受傷。消防人員已救出多名傷者，但不排除還有更多人被困在廢墟中的可能。

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綜合外媒報導，這座立體停車場位於曼哈頓下城金融區的安街（Ann Street）接近拿騷街（Nassau Street），距離紐約市政廳與布魯克林大橋僅有幾個街區，距離紐約證券交易所約800公尺。根據當地官員表示，4層樓高的立體停車場部分樓面因不明原因突然崩塌至一樓，由於正值上班時間，停車場內停滿了車輛，大量汽車與瓦礫層層交疊在一起。

從影片可以看到，在停車場發生崩塌之後，樓面地板碎裂，有部分車輛掉落，與其他樓層的車輛交疊在一起，另外也有車輛卡在裂縫間，隨時都有掉落的可能，現場煙霧瀰漫，大樓牆面垮塌。憂心現場會引起火勢，警消也出動灑水避免發生火災。

紐約市警局將此事故形容為「結構性倒塌」，已有建築師團隊在現場協助警消。事故發生後，紐約市場亞當斯（Eric Adams）抵達現場了解狀況，亞當斯指出，該棟建築物老舊，最早可以追溯至1957年，在部分樓面倒塌後，現場結構仍十分不穩。紐約市消防局也表示，由於擔心結構不穩，可能有進一步崩塌危險，除了危及自身安全外，也可能對受困者造成更大傷害。目前消防人員已經從事故現場撤離，改用無人機和機器狗搜索。

紐約警方表示，停車場內有6名工人，在立體停車場倒塌後造成1死5傷，目前正在尋找是否有其他受困民眾，實際傷亡情況仍有待釐清。

紐約市官方警告市民應盡量避免前往該區域，附近的佩斯大學（Pace University）也宣布，鄰近停車場的2棟大樓所有人員已進行疏散，當天所有課程也已取消。有佩斯大學的學生接受媒體訪問表示，事發當時就像地震一樣，聽到了巨大的聲響，後來大家都被疏散了。

據紐約市建築處的線上記錄顯示，這座立體停車場出現45次違規，其中25次是2003年之後，大多數違規和電梯有關。在2003年曾有文件記錄指出，該立體停車場天花板有裂縫、混凝土結構有缺陷、裂縫外露等，管理單位已為此支付800美元罰款。

▲紐約曼哈頓下城立體停車場外觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約曼哈頓下城立體停車場外觀。（圖／美聯社／達志影像）

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